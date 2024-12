Chinakohl-Hack-Pfanne: bereichert deine Winterküche

Manchmal braucht es nur wenige Zutaten, um etwas wirklich Köstliches auf den Tisch zu zaubern. Diese Chinakohl-Hack-Pfanne beweist das mit Bravour. Sie ist schnell zubereitet, variierbar und macht einfach glücklich. Perfekt für ein unkompliziertes Mittag- oder Abendessen an einem stressigen Tag.

Schnelles Rezept für Chinakohl-Hack-Pfanne

Chinakohl ist auch als Pekingkohl bekannt und hat seinen Ursprung in Ostasien. Schon vor Jahrhunderten wurde er in China kultiviert und als vielseitiges Gemüse geschätzt. Während der Chinakohl dort häufig fermentiert oder in Suppen verwendet wird, zeigt dieses Rezept, wie hervorragend er sich mit Hackfleisch kombinieren lässt.

Beginne damit, den Kohl und weiteres Gemüse wie Möhren und Zwiebeln kleinzuschneiden. Brate dann erst die Zwiebeln und danach Rinderhack mit etwas Öl in einer Pfanne an. Gib das restliche Gemüse hinzu und lösche alle mit Brühe und saurer Sahne ab. Sojasoße und Paprikapulver sorgen zum Schluss für eine aromatische Würze.

Die Chinakohl-Hack-Pfanne steht für Einfachheit, Geschmack und Kreativität und zeigt, dass man mit wenigen Zutaten ein Gericht zaubern kann, das jeden begeistert. Was du sonst noch in die Pfanne gibst, bleibt dir überlassen. Paprika passt zum Beispiel sehr gut dazu. Wer es scharf mag, kann eine Prise Chiliflocken dazugeben. Auch ob du das Gericht pur oder mit Reis oder Nudeln genießt, ist Geschmacksache.

Chinakohl ist unglaublich vielseitig und schmeckt sowohl in einem Salat mit Hühnchen als auch in einem Eintopf mit Hackfleisch. Auch im Ofen lässt sich der Kohl zubereiten. Überbackener Chinakohl mit Sahnesoße ist ein echter Leckerbissen.