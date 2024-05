Chinakohlsalat mit Hühnchen: leichte und gesunde Küche

Chinakohl schmeckt mild und nur ganz leicht nach Kohl. Tatsächlich stammt das krause Gemüse, wie der Name schon vermuten lässt, aus China. Auch in anderen asiatischen Ländern ist es nicht mehr aus der traditionellen Küche wegzudenken. Die Koreaner stellen damit zum Beispiel ihr berühmtes Kimchi her, von dem ich nicht genug bekommen kann. Unser Chinakohlsalat mit Hühnchen schmeckt ebenfalls hervorragend und zeigt, wie vielseitig das Gemüse ist.

Chinakohlsalat mit Hühnchen: eine gute Portion Vitamine und Eiweiß

Das leckere Gemüse kann problemlos roh verzehrt werden. Selbst Kohlmuffeln dürfte er schmecken, denn das Aroma erinnert wenig an den Kohl, den wir hierzulande kennen. Mit unseren heimischen Sorten ist er botanisch auch nur entfernt verwandt. Deshalb schmeckt er auch so herrlich frisch, dezent und knackig. Unser Chinakohlsalat mit Hühnchen wird daher sicher ein Erfolg.

Das Gemüse roh zu verzehren ist, wie so oft, sowieso die bessere Wahl. So bleiben viele der gesunden Eigenschaften erhalten. Die im Chinakohl enthaltenen Senföle unterstützen das Immunsystem, Ballaststoffe bringen die Verdauung in Schwung. Ein hoher Anteil an sekundären Pflanzenstoffen wie Chlorophyll und Flavonoide schützt die Körperzellen.

Unser Chinakohlsalat sorgt dank Hühnchen aber auch für eine gute Portion Eiweiß. Das ist nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, sondern auch für ein gutes Sättigungsgefühl. Dafür verwenden wir gekochte Hühnerbrust. Und für etwas Farbe und noch mehr Geschmack sorgen Mais und Paprika. Klingt gut? Dann leg‘ gleich los!

