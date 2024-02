Knuspriger Ramen-Salat: Dieser Salat ist frisch und knusprig zugleich

Allmählich scheint der Frühling endlich um die Ecke zu kommen. Nach Monaten der warmen Eintöpfe, Braten und Heißgetränke wird es mal wieder Zeit für etwas Frisches. Salate sind für so etwas immer gut. Am besten mit etwas Biss. Unser knuspriger Ramen-Salat ist für diese Gelüste perfekt. Er vereint frisches Gemüse mit einem knusprigen Twist und einem herrlichen frischen Dressing. Gleich zuschlagen!

Salat mit extra Biss: So machst du knusprigen Ramen-Salat

Isst du manchmal Instant Ramen? Das sind diese kleinen bunten Nudel-Päckchen, die nach Huhn, Ente oder Shrimps schmecken, ohne diese jemals von Nahem gesehen zu haben. Sie sind verboten lecker, aber das Beste an ihnen ist meiner Meinung nach immer, dass man die Nudeln roh essen kann. In meiner Schulzeit habe ich mir in der Pause oft ein Paket geholt, die Soße weggeworfen und die Nudeln wie Chips geknabbert. Dieser knusprige Ramen-Salat ist quasi die erwachsene Version von diesem Snack.

Für einen knusprigen Ramen-Salat vermischst du frisches Gemüse mit Erdnüssen, getrockneten Ramen-Nudeln und einem verführerisch frischen Dressing. Für dieses orientieren wir uns an den Aromen Vietnams mit viel Limette und Koriander. Das Ergebnis ist ein frischer, aromatischer, säuerlich-süßer Salat mit der extra Portion Knusprigkeit. Einfach perfekt für diese Übergangsjahreszeit. Und gesund ist er auch noch, bei dem ganzen Gemüse.

Die Zubereitung des knusprigen Ramen-Salates ist wirklich einfach und er landet blitzschnell auf deinem Teller. Am besten wird das Ergebnis, wenn du das Gemüse in Julienne schneidest. Das sind feine Gemüsestifte, ähnlich geformt wie Streichhölzer. Teile dafür zunächst die Möhren und die Gurke in gleich lange Stücke und schneide diese in gleich dicke Scheiben. Diese Scheiben kannst du dann runterschneiden, sodass sich die Stifte ergeben.

Lust auf mehr frische Salate? Dann probiere auch unsere weiteren leckeren Rezepte. Dieser Spitzkohl-Salat mit Apfel haucht einem oft übersehenen Kohlgemüse neues Leben ein. Unser mexikanischer Salat mit Avocado-Dressing ist frisch und cremig zugleich. Und der Sellerie in diesem klassischen Waldorfsalat steckt voller gesunder Vitamine!