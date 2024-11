Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch: herbstlich, deftig, unwiderstehlich

Der Herbst verlangt nicht nur nach Suppen, Kürbis und Kaffee, nein, auch Kohl hat Hochkonjunktur. Eintöpfe ebenfalls, und deshalb steht heute ein deftiger Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch auf dem Speiseplan. Der macht die ganze Familie satt, ist gar nicht mal so ungesund und ist schnell zubereitet. Doch vor allem ist er eins: Superlecker!

Rezept für Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch

Chinakohl ist eines meiner liebsten Gemüsearten. Er ist total vielseitig und so einfach zuzubereiten. Abwaschen, in Stücke schneiden, fertig. Im Gegensatz zu anderen Kohlarten hat er einen eher milden Geschmack und eine zarte, zugleich knackige Struktur, die sich perfekt für Eintöpfe eignet, da sie beim Kochen nicht zu matschig wird. Er ist reich an Vitaminen (insbesondere Vitamin C und Vitamin K), Mineralstoffen und Ballaststoffen.

Die Zubereitung dieses Chinakohl-Eintopfs mit Hackfleisch ist denkbar einfach und ideal für alle, die einen vollen Terminkalender haben, aber dennoch etwas Selbstgemachtes und Wohlschmeckendes auf dem Tisch haben möchten. Der Eintopf ist in etwa 45 Minuten fertig und du benötigst nur wenige Zutaten, die du vielleicht schon zu Hause hast.

Lass das Hackfleisch wirklich gut anbraten, bis es leicht knusprig wird. Anschließend kommen Zwiebeln und Knoblauch hinzu. Nachdem die Zwiebeln glasig sind, kommen die Karotten- und Kartoffelwürfel hinein. Wenn du es würziger magst, kannst du an dieser Stelle auch mit ein paar Gewürzen experimentieren – beispielsweise etwas Paprikapulver und Kümmel. Das Tomatenmark röstest du kurz mit den anderen Zutaten an, bevor schließlich der Chinakohl und die Brühe in den Topf wandern. Lass den Chinakohl-Eintopf mit Hackfleisch nun etwa 25 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. Fertig!

Ein Bolognese-Eintopf schmeckt dir sicher auch hervorragend. Oder wie wäre es mit einem Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf? Auch der spanische Herbst schmeckt wunderbar mit einem Cocido montañés, der aus Bohnen und ganz schön viel Fleisch besteht.