Cocido montañés: So kochst du den spanischen Bohneneintopf

Draußen wird es schon seit einiger Zeit kaum noch richtig hell. Schwer, dabei die gute Laune zu behalten. Da müssen Gerichte her, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele wärmen. Eintöpfe eignen sich dafür immer besonders gut – je herzhafter, desto besser. Cocido montañés ist einer davon. Dabei handelt es sich um einen spanischen Bohneneintopf, der durch seine komfortable Einfachheit überzeugt. Hier geht’s zum Rezept.

Rezept für den spanischen Bohneneintopf Cocido montañés

So gut wie jede Kultur hat ihr eigenes Rezept für deftige Bohneneintöpfe. Kein Wunder, denn diese sind reich an Proteinen und Ballaststoffen, werden nur besser, je länger sie köcheln. Ihre Zutaten sind nicht teuer und halten sich lange, sodass sie früher als der perfekte Reiseproviant galten. Besonders in kalten Monaten sorgten die Eintöpfe für eine schnelle Sättigung, die lange anhielt.

Auch wenn heutzutage vermutlich die wenigsten lange Wanderungen oder Pilgerfahrten im Winter planen, ist der Bohneneintopf ideal dafür geeignet, an kalten Tagen gute Laune zu bekommen. Schon ein Löffel der sämigen Suppe steckt voller intensiver Aromen. Das kommt daher, dass sie vollgepackt ist mit geschmackvollen Fleischarten. Geh am besten zum Metzger deines Vertrauens und kauf dich ein Mal durch die gesamte Auslage. Du brauchst Rippchen, Speck, Chorizo und Blutwurst. Wenn du den Nose-to-Tail-Gedanken verfolgst, also den, dass alles vom Tier verarbeitet werden sollte, tust du zudem Schweineohren in den Eintopf. Deren Knorpelgewebe wird beim Kochen weicher und kaubar. Für den ungeübten Gaumen kann das jedoch etwas viel sein, fang deshalb vielleicht erst einmal ohne an.

Cocido montañés brauchen etwas Vorbereitung. Am besten schmeckt der Eintopf mit getrockneten Bohnen. Diese werden beim Kochen nicht so weich wie Bohnen aus der Dose und können so ohne Probleme einige Stunden vor sich hin köcheln, ohne dass der gesamte Eintopf ein Brei wird. Übrigens: Am besten schmeckt das Gericht, wenn es einen Tag durchgezogen ist.

Verbleib doch noch ein wenig in Spanien und genieße die geschmacksintensive Küche des Landes gemeinsam mit uns. Wir lieben diese einfachen Arme-Leute-Kartoffeln, die besser schmecken als ihr Name verlauten lässt. Der Klassiker spanische Tortilla darf ebenfalls nicht fehlen. Dazu schmeckt eine Salsa Romesco besonders gut.