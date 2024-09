Diese spanischen Arme-Leute-Kartoffeln sind reich an Geschmack

Spannenderweise ist das sogenannte „Arme-Leute-Essen“ oft das Leckerste, was die jeweilige Landesküche zu bieten hat. Viele Gerichte, die im Anno Dazumal aus einer Not heraus entstanden, sind heute beliebte Alltagsklassiker und lassen die Sterneküche blass aussehen. Die berühmte „cucina povera“ Italiens, der wir unter anderem die Pizza verdanken, ist ein gutes Beispiel dafür. Doch auch Spanien hat einige genial einfache und dabei leckere Gerichte zu bieten. Eins davon hast du gerade gefunden: Arme-Leute-Kartoffeln!

Arme-Leute-Kartoffeln: rustikal und aromatisch

Oder auch Kartoffeln nach armer Art, wie eine etwas direktere Übersetzung des spanischen Namens „Patatas a lo pobre“ lautet. Dabei handelt es sich um ein schlichtes Gericht aus Andalusien, das die einfache Landbevölkerung schon seit Jahrhunderten zubereitet. Typisch für die Arme-Leute-Küche wird verwendet, was saisonal und regional zur Verfügung steht, und etwas Wunderbares daraus gezaubert. Unverfälscht, rustikal und aromatisch. Und nach heutigen Richtlinien ausgesprochen modern.

Die Arme-Leute-Kartoffeln kannst du als Hauptgang zu ein paar Spiegeleiern reichen oder als Beilage zu einem Fleisch- oder Fischgericht servieren. Typisch spanisch geizen wir nicht mit Olivenöl und verwenden neben Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch auch reichlich Paprika. Und hier offenbart sich das Alter des Rezepts, schließlich ist Olivenöl inzwischen kein Arme-Leute-Essen mehr. Daher kann unsereins ein wenig tricksen und zu einem günstigeren Pflanzenöl greifen, um das Rezept wieder an den modernen Geldbeutel anzupassen.

Die Zubereitung ist in wenigen Handgriffen erledigt: Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Zusammen mit Zwiebeln, grünen und roten Paprikaschoten brätst du sie in reichlich Olivenöl an, bis sie schön weich sind. Lass alles auf niedriger Hitze langsam weitergaren, während sich die Aromen miteinander verbinden. Deck den Topf für die letzten Minuten ab, damit die Kartoffeln richtig zart werden. Dann sofort genießen!

Probiere auch Migas, ein rustikales Gericht aus der spanischen Küche der einfachen Leute. Patatas Bravas sind ebenfalls eine tolle spanische Kreation aus Kartoffeln. Und wie wäre es mit einem Abstecher in die deutsche Arme-Leute-Küche? Dann probiere diese würzige Brotsuppe.