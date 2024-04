Chinesische Tee-Eier schmecken zu jeder Tageszeit

Woran denkst du, wenn dich der Snack-Hunger packt? An Chips mit Dip, Mini-Brezeln, Popcorn oder Eier? Wie war das? Du hast richtig gehört: Die chinesischen Tee-Eier, die wir heute gemeinsam kochen, sind ein beliebter Snack aus China. Sie sehen nicht nur wunderschön marmoriert aus, sondern schmecken auch aromatisch und intensiv. Lass uns loslegen!

Chinesische Tee-Eier als geschmacksintensiver Snack

Viele Gerichte und Zutaten, die heute beliebt sind, entstanden in Zeiten, in denen es anders nicht ging. Diese chinesischen Tee-Eier sind ein gutes Beispiel für genau so eine Zutat. Sie kommen aus einer Zeit, in der nicht jeder Haushalt einen Kühlschrank zur Verfügung hatte. Eier haltbar zu machen war somit nicht so einfach. Sie lange in einem Sud zu kochen, verlängerte die Haltbarkeit.

Heutzutage gibt es zwar Kühlschränke, aber den Geschmack der eingelegten Eier haben viele lieb gewonnen. Hast du einmal so ein Tee-Ei probiert, wirst du verstehen, warum.

Um chinesische Tee-Eier herzustellen, musst du zunächst Eier hart kochen. Dann zerschlägst du die Schale so, dass sie in feinen Scherben immer noch am Ei haftet. Nimm dafür am besten die Rückseite eines Löffels. Die Eier werden nun in einem geschmackvollen Sud aus schwarzem Tee und Gewürzen ziehen gelassen, am besten zwischen zwölf und 24 Stunden. Dann erst schälst du die Eier und siehe da – ihre Oberfläche ist mit einem wunderschönen Marmormuster überzogen. Beißt du hinein, schmeckst du ein intensives Aroma von Gewürzen und Sojasoße. Einfach lecker!

Entdecke weitere leckere Rezepte aus dem Land der Mitte! Wir bei Leckerschmecker schwören auf dieses chinesische Chiliöl, mit dem sich im Handumdrehen ein chinesischer Gurkensalat herstellen lässt. Oder wie wäre es mit einem anderen Eiergericht, Egg Foo Yung? Dieses Omelett schmeckt nicht nur zum Frühstück.

Zum Würzen deiner chinesischen Tee-Eier verwendest du die großen fünf Gewürz der chinesischen Küche: Sternanis, Nelken, Lorbeer, Zimt, Szechuanpfeffer. Hast du diese nicht einzeln zu Hause, kannst du auch einen Teelöffel Fünf-Gewürze-Pulver verwenden, das es mittlerweile in gut sortierten Supermärkten gibt.

Chinesische Tee-Eier schmecken pur als Snack oder mit etwas Reis als leichte Mahlzeit. Guten Appetit!