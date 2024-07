Mach den beliebten chinesischen Klassiker Chop Suey einfach selbst

Chop Suey ist mehr als nur eine Nummer auf der Speisekarte eines chinesischen Restaurants. Das Gericht ist schnell zubereitet, schmeckt gut und eignet sich ideal, um Reste aus dem Kühlschrank zuzubereiten. Du hast noch Fleisch und Gemüse vom Grillen übrig? Perfekt, dann bereite dir daraus ein leckere Chop Suey vor.

Einfaches Rezept für Chop Suey

Wie bei vielen anderen Gerichten ranken sich auch um das Chop Suey einige Mythen. So behaupten die einen, die Speise wäre in den USA entstanden, wo ein aus China stammender Einwanderer die Köstlichkeit erfunden hätte. Andere behaupten, der Ursprung des Gerichts stamme tatsächlich auch China. Aber gleich, welche Geschichte davon stimmt, fest steht: Chop Suey gilt als beliebter Klassiker, der gern beim Besuch beim Chinesen bestellt wird. Wie du die Speise selbst zubereiten kannst, zeigen wir dir hier.

Egal, ob Champignon, Möhren, Paprika, Lauch und Pak Choi – in ein selbst zubereitetes Chop Suey kommt rein, was der Kühlschrank so hergibt. Zusammen mit in Streifen geschnittenen Hähnchenfilets in einer Marinade aus heller Sojasoße und Honig sowie Gewürzen zauberst du im Handumdrehen den beliebten chinesischen Klassiker, der mindestens genauso gut schmeckt wie in deinem Lieblingschinarestaurant.

Lass dich aber von der recht lang erscheinenden Zutatenliste nicht abschrecken. Den Löwenanteil der Arbeit macht das Schneiden des Gemüses aus und dafür kannst du dir einfach jemanden aus deiner Familie als Hilfe schnappen.

Du liebst die asiatische Küche? Bei Leckerschmecker gibt es weitere asiatische Rezepte, die du leicht zu Hause nachkochen kannst. Hast du schon einmal chinesischen Gurkensalat probiert? Die Zubereitung ist einfach und du brauchst nur wenige Zutaten. Auch die Zubereitung des Klassikers gebratene Nudeln ist mit diesem Rezept ganz einfach, ebenso wie gebratener Eierreis mit Gemüse. Überzeug dich selbst.