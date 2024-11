Unsere Redakteurin teilt ihr Familienrezept für Christstollen

Meine Mama kommt aus Pirna, einer Stadt ganz in der Nähe der sächsischen Hauptstadt Dresden. Klar, dass der Dresdner Christstollen bei uns zu Weihnachten einfach dazu gehört. Seit ich mich erinnern kann, backt meine Mama ihn jedes Jahr nach ihrem Christstollen-Rezept. Ich liebe das Gebäck und kann mir ein Weihnachtsfest ohne einfach nicht vorstellen. Heute verrate ich dir, wie meine Mama ihn zaubert.

Christstollen-Rezept für Weihnachten: gleich abspeichern

Früher war es Tradition in unserer Familie, einmal zur Adventszeit nach Dresden zu fahren, um meinen Opa zu besuchen. Meine Mama verließ als junge Frau ihre Heimat, um mit meinem Papa in Mecklenburg zu leben. Ich bin in M-V geboren, liebte aber unseren alljährlichen Weihnachtstrip nach Sachsen. Viele unserer Adventsbräuche stammen aus dieser Gegend – dazu gehört nicht nur Stollen, sondern beispielsweise auch die schöne Holzdeko aus Meißen, Pulsnitzer Pfefferkuchen oder das Auflegen einer Schalplatte mit Weihnachtsliedern des Kreuzchores. Das Pflegen dieser Traditionen macht Weihnachten zu meiner liebsten Zeit des Jahres.

Meine Mutter ist natürlich auch in diesem Jahr bestens vorbereitet und hat bereits drei Stollen gebacken! Meistens ist einer mit und einer ohne Marzipan dabei, seit einigen Jahren experimentiert sie auch mal mit veganen oder glutenfreien Varianten. Ihr klassisches Stollen-Rezept hat sie mir nun verraten, damit ich es mit dir teilen kann.

Ganz wichtig: Du musst dich nicht vollständig an das Christstollen-Rezept halten. Manche Menschen mögen beispielsweise keine Rosinen oder verzichten lieber auf Orangeat und Zitronat. Ist das bei dir der Fall, lass diese Zutaten einfach weg! Der Klassiker wird dir trotzdem schmecken.

Vor dem Servieren darf der vielleicht wichtigste Schritt nicht fehlen: Bestreiche den Stollen mit zerlassener Butter und streue dann Puderzucker darüber. Dieses buttrige Topping verleiht dem Weihnachtsgebäck den letzten Schliff und macht es erst vollkommen.

Natürlich gehört zu einem Adventsnachmittag nicht nur Stollen, sondern auch anderes Gebäck. Wie wäre es mit Vanillekipferln oder Nürnberger Lebkuchen? Schwäbische Springerle machen sich ebenfalls toll auf dem Kaffeetisch.