Schwäbische Springerle: die wahrscheinlich schönsten Weihnachtsplätzchen

Kennst du schon Springerle? Für mich, als deutsches Nordlicht, ist dieses Gebäck bis vor kurzem völlig unbekannt gewesen. Das hat sich zum Glück geändert, denn die schwäbischen Anisplätzchen bestechen nicht nur durch ihren Duft und ihren himmlischen Geschmack, sondern vor allem durch ihr wunderschönes Aussehen. Unzählige Formen und „Model“, wie die Holzformen dafür heißen, gibt es, eins schöner als das andere. Bringe mit diesem Rezept ein wenig schwabenländliche Gemütlichkeit in deine vorweihnachtliche Backstube!

Springerle: schöne Tradition

Die Wurzeln der Springerle reichen bis ins Mittelalter zurück. Ursprünglich stammen sie aus dem süddeutschen Raum, insbesondere Schwaben, sowie aus der Schweiz und dem Elsass. Der Name „Springerle“ leitet sich vermutlich vom Wort „springen“ ab. Das bezieht sich auf die typischen „Füßchen“, die während des Backens wie ein Sockel am Boden der Plätzchen entstehen, weil der Teig aufgeht.

Das Backen von Springerle ist eine Kunst für sich und recht zeitintensiv. Ein klassischer Springerle-Teig besteht nur aus wenigen Zutaten: Eiern, Zucker, Mehl und Anis. Nach dem Ausstechen und Prägen sollten die Springerle für 12–24 Stunden an einem kühlen Ort trocknen. Während dieser Ruhezeit bildet sich auf der Oberseite eine feine, harte Schicht, die dafür sorgt, dass das Muster beim Backen erhalten bleibt.

Springerle werden bei relativ niedriger Temperatur gebacken. Dies verhindert, dass die Plätzchen zu braun werden und das filigrane Muster verloren geht. Der Ofen sollte also nicht zu heiß sein! Traditionell wird Hirschhornsalz als Triebmittel für Springerle verwendet. Hirschhornsalz hat jedoch einen recht intensiven Geruch. Daher greifen viele Bäcker heute lieber zu Backpulver, das einen neutraleren Geschmack hat.

Nach dem Backen sind Springerle recht hart. Deshalb solltest du die leckeren Plätzchen in einer Blechdose, Pappschachtel oder Leinenbeutel an einem kühlen Ort aufbewahren, damit sie weich werden. Das dauert etwa zwei bis drei Wochen. Deshalb eignet sich dieses Rezept wunderbar als Vorbereitung für Weihnachten. Ungeduldige Bäcker können aber sicher auch schon vorher von dem Gebäck naschen. Tunke sie einfach in eine heiße Tasse Weihnachtstee!

Bei uns findest du noch mehr Rezepte aus der traditionellen Weihnachtsbäckerei. Wie wäre es mit leckeren Vanillekipferl? Oder Lebkuchen nach Nürnberger Art? Ein schöner Hingucker sind auch diese Buntglas-Plätzchen.