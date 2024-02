Zu einer ordentlichen Party gehört immer auch gutes Essen. Klassiker wie überbackene Nachos, Chicken Wings und Pizzaschnecken dürfen da auf keinen Fall fehlen. Aber auch gesundes Fingerfood wie diese Corn Ribs ist heiß begehrt.

Gegrillte Maisrippchen als Fingerfood

Wir bei Leckerschmecker lieben kreative Ideen. Die Corn Ribs oder Maisrippchen, wie sie im Deutschen heißen, sind eine geniale Kreation, die jeder Feier oder Grillabenden eine völlig neue Würze verleiht. Ursprünglich stammen sie aus den USA, wo Mais einen großen Stellenwert in der Küche einnimmt. Die USA sind sogar der weltweit größte Produzent von Mais. In Deutschland kommt Mais häufig in Form von Cornflakes oder Popcorn auf den Tisch. Ab heute gesellen sich auch die leckeren Corn Ribs dazu. Sie sind eine herrlich andere Art, Mais zu servieren und zeigen, wie kreativ man mit vermeintlich einfachen Zutaten sein kann.

Du kannst die Corn Ribs einerseits als Fingerfood vernaschen, aber sie sind auch eine tolle Beilage zum Steak oder leckere Vorspeise beim Grillabend. Die Zubereitung geht verhältnismäßig leicht und schnell. In einer halben Stunde kannst du die knusprigen Maisrippchen genießen. Das einzig Schwere am Zubereiten ist wahrscheinlich das Schneiden der Maiskolben. Da lohnt es sich, ein scharfes Messer zur Hand zu haben.

Und, bist du neugierig geworden? Dann legen wir jetzt los!

Weil allein von den Corn Ribs ja nicht alle satt werden, serviere dazu am besten noch unsere Cheeseburger-Muffins und die Mozzarella-Sticks mit Tomatenfüllung.

Für etwas mehr Abwechslung auf dem Party-Buffet sorgen die orientalisch gewürzten Hackbällchen am Spieß. Die Feier kann starten!