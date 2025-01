Fruchtig-herzhafter Sattmacher: Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren

Dieses Rezept für Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren hat mein Herz im Sturm erobert! Warum? Weil ich ein großer Fan süß-salziger Kombinationen bin. Und obendrein ist dieser Salat in unter 30 Minuten zubereitet. Schneller Lunch, leichtes Abendessen oder einfaches Meal-Prep: Mit diesem Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren kannst du nichts falsch machen.

Rezept für Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren

Starte mit dem Couscous: Bringe in einem Topf Wasser mit etwas Salz zum Kochen, nimm es vom Herd, sobald es kocht und rühre den Couscous ein. Dann lass ihn einige Minuten aufquellen, bis er das Wasser vollständig aufgesogen hat. In der Zwischenzeit kannst du die restlichen Zutaten für den Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren vorbereiten. Wasche dafür den Salat und die Blaubeeren. Halbiere die Avocado, entkerne sie und schneide sie im Anschluss in kleine Stücke. Hacke auch die Walnüsse klein. Danach geht’s an den Halloumi. Schneide ihn in mundgerechte Stücke und erhitze danach in einer Pfanne 🛒 etwas Öl, um die Halloumi-Stücke von beiden Seiten goldbraun anzubraten.

In der Zwischenzeit kannst du dich ans Dressing für den Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren machen. Nimm dafür ungefähr zehn bis fünfzehn Blaubeeren, gib sie in eine kleine Schale und zerdrücke sie. Füge dann Olivenöl, Apfelessig, etwas Honig sowie Oregano, Salz und Chiliflocken hinzu und verquirle alles miteinander.

Nun ist alles bereit, um angerichtet zu werden. Gib dafür den Couscous, Rucola, Avocado, Halloumi, Blaubeeren und Walnüsse in eine große Schüssel und verteile das Dressing gleichmäßig darüber. Mische alles gut durch und fertig ist der Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren. Guten Appetit!

Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x etwas Salz

120 g Couscous

100 g Rucola

150 g Blaubeeren

1 Avocado

1 Handvoll Walnüsse

1 Block Halloumi

3 EL Olivenöl

1 EL Apfelessig

Etwas Honig

1/4 TL Chiliflocken

1/2 TL Oregano Zubereitung Bringe in einem Topf Wasser mit etwas Salz zum Kochen. Nimm den Topf vom Herz, sobald das Wasser kocht, füge den Couscous hinzu und lass ihn für einige Minuten quellen, bis er alle Flüssigkeit aufgesogen hat.

Wasche den Salat und die Blaubeeren. Entkerne und schäle die Avocado und schneide sie in kleine Stücke. Hacke die Walnüsse klein.

Schneide den Halloumi in mundgerechte Stücke. Erhitze in einer Pfanne 1 EL Öl und brate die Halloumi-Stücke von beiden Seiten goldbraun an.

Nimm für das Dressing 10-15 Blaubeeren und zerdrücke sie in einer kleinen Schüssel mit der Gabel. Füge 2 EL Olivenöl, Essig, Honig sowie etwas Salz, Chiliflocken und Oregano hinzu. Vermische alles gut miteinander.

Gib Rucola, Avocado, Couscous, Blaubeeren, Walnüsse und Halloumi in eine große Schüssel. Gieße das Dressing über den Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren und mische alles gut durch.

