Cowboy-Kaviar: Kennst du diesen pikanten Salat aus Texas?

Wir gestehen: Mit Kaviar, wie du ihn dir vorstellst, hat dieses Rezept wenig bis gar nichts zu tun. Und trotzdem – oder gerade deshalb? – solltest du Cowboy-Kaviar unbedingt einmal probieren. Wenn du gern etwas schärfer isst, wirst du dieses Gericht lieben!

Pikanter Genuss: Cowboy-Kaviar

Man kennt ihn auch als Texas Caviar, und das sagt bereits viel über die verwendeten Zutaten aus. Viele davon kennt man nämlich aus der sogenannten Tex-Mex-Küche: Bohnen und scharfe Jalapeños etwa.

Cowboy-Kaviar liegt irgendwo zwischen Salat und Salsa, du kannst ihn mit einer Scheibe Baguette genießen oder als Dip für Nachos servieren. Aber Vorsicht: Es wird scharf! Der feurige Mix aus Chili, roten und Frühlingszwiebeln hat es in sich. Möchtest du bei deiner nächsten Party einheizen, ist das hier dein Rezept.

Man kann den Cowboy-Kaviar mit dem mexikanischen Pico de Gallo vergleichen, aber in dieser texanischen Variante findet man deutlich mehr Zutaten. Dazu zählen beispielsweise Paprika und Mais. Wie so oft gilt: Wandele das Rezept ganz nach deinen Vorlieben ab. Magst du es nicht ganz so scharf, verwende weniger Chilis. Oder du erweiterst die Zutatenliste um Gurke und Avocado, die sich beide ebenfalls gut in der Salatschüssel machen.

Gut zu wissen: Bohnen besitzen echte Gesundheitspower und strotzen wie viele andere Hülsenfrüchte vor Ballaststoffen. Diese wirken positiv auf die Verdauung und halten lange satt. Im Salat sind sie daher eine tolle Zugabe. Außerdem senken sie den Cholesterinspiegel und versorgen den Körper mit Folsäure.

Übrigens: Auch eine klassische Guacamole ist ein leckerer Dip. Wir bleiben im Süden der USA und Mittelamerika und schlemmen einen Taco-Salat und gefüllte Tortillas mit Hackfleisch und Tomatensalsa. Auch diese gefüllten Paprikaschoten bringen mexikanisches Flair auf deinen Esstisch.