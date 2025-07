Zauber dir eine herrlich würzige Mahlzeit mit diesem Nudeltopf

An manchen Tagen hat man einfach keine Lust oder keine Energie mehr, noch lange in der Küche zu stehen. Doch wenn der Magen knurrt, muss es kein Griff zu Fertigprodukten sein. Der Cowboy-Nudeltopf ist deine Rettung in genau solchen Momenten. Ein würziges Wohlfühlessen, das in allen Punkten glücklich macht.

Cowboy-Nudeltopf: schnell zubereitet, mit nur wenig Arbeit

Der Cowboy-Nudeltopf gewinnt in allen Bereichen. Er ist nicht nur ein schmackhaftes, deftiges Gericht, das dich ordentlich sättigt und dabei gut schmeckt, er macht auch in allen Aspekten wenig Arbeit. Kaum Vorbereitung und am Ende wird alles in einem einzigen Topf zubereitet, sodass du nach dem Genuss auch nicht mehr viel spülen musst.

Außerdem hast du direkt noch eine Mahlzeit für die nächsten Tage. Wenn etwas übrig bleibt, kannst du es einfach in luftdichten Boxen portionieren und im Kühlschrank aufbewahren. Wenn dann der Hunger wieder ruft, einfach in der Mikrowelle aufwärmen und gegebenenfalls mit etwas Wasser auffüllen, damit die Konsistenz wieder passt. Großartig, oder? Koche ihn gleich nach!

Der Cowboy-Nudeltopf ist mehr als nur ein schnelles, einfaches Abendessen. Er bietet sich auch ideal für gemütliche Abende mit Freunden und unkomplizierte Familienessen an. Mit seiner würzigen Note, der herrlichen Konsistenz und der unkomplizierten Zubereitung werden hier alle glücklich.

Der Name des Rezeptes ist übrigens ganz simpel erklärt. Ursprünglich war das Essen der Cowboys darauf ausgelegt, schnell fertig zu sein, lange satt zu halten und mit möglichst einfachen Zutaten auszukommen, die schnell über dem Lagerfeuer zusammengeworfen werden konnten. Ich denke, es ist also eindeutig, woher der Cowboy-Nudeltopf seinen Namen hat. Du kannst ihn spielend leicht mit anderen Zutaten erweitern und dein ganz eigenes Lieblings-One-Pot-Gericht daraus machen. Mais und Bohnen machen sich ebenfalls herrlich in diesem deftigen Nudeltopf.

Cowboy-Nudeltopf Dominique 4.01 ( 643 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

2 rote Paprika

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g Rinderhackfleisch

2 EL Tomatenmark

400 g stückige Tomaten

500 ml Gemüsebrühe

1 EL Worcestersoße

250 g kurze Nudeln z.B. Penne, Fusilli

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Frühlingszwiebeln

150 g geriebener Käse Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen. Hacke beide fein. Wasche die Paprika und schneide sie in Würfel.

Erhitze in einem großen Topf 🛒 ausreichend Öl und brate das Hackfleisch krümelig. Gib, sobald das Fleisch leicht gebräunt ist, Zwiebeln, Knoblauch und Paprika dazu und brate alles für weitere 5 Minuten, bis das Gemüse weich ist.

Füge Tomatenmark, stückige Tomaten, Gemüsebrühe, Worcestersoße hinzu und vermenge alles gut miteinander.

Gib die ungekochten Nudeln in den Topf und bringe die Mischung einmal zum Kochen. Reduziere die Hitze und lass alles für 12-15 Minuten kochen, bis die Nudeln al dente sind. Rühre immer wieder um, damit nichts am Boden festkocht.

Putze währenddessen die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe.

Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab und verrühre zuletzt den geriebenen Käse im Topf, sobald die Nudeln gar sind.

Verteile die Nudeln auf tiefen Tellern und garniere das Gericht mit den Frühlingszwiebelringen.

