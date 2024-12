Cranberry-Frischkäse-Bällchen: Fingerfood fürs Weihnachtsbüffet

Gehörst du auch zu denen, die an Weihnachten gern um sich herumsnacken zwischen den Hauptmahlzeiten? Hier ein Plätzchen, dort eine Mandarine und zwischendurch noch ein Häppchen? Ein leckerer Snack für ein Weihnachtsbüffet sind auch selbst gemachte Cranberry-Frischkäse-Bällchen. Die vereinen nicht nur weihnachtliche Aromen, sondern sind genauso schnell gemacht wie später weggenascht.

Ruckzuck zubereitet: Cranberry-Frischkäse-Bällchen

Frischkäse-Bällchen sind eine tolle Idee für ein weihnachtliches Büffet. Sie können sowohl zwischendurch genascht werden, sind aber auch ein toller Starter für ein Festtagsmenü. Die Bällchen bestehen aus wenigen Zutaten und sind perfekt für die Last-Minute-Zubereitung. Denn oft ist es ja so: Du bekommst Gäste, denen du nur das Beste vom Besten servieren möchtest und kurz vorher stellst du voller Panik fest, dass die vorbereiteten Speisen nie und nimmer reichen. Also muss schnell noch ein kleiner Snack her. Unsere Cranberry-Frischkäse-Bällchen sind da einfach perfekt. Du brauchst nur Frischkäse, ein paar getrocknete Cranberrys, Pekannüsse (Walnüsse oder Pistazien schmecken übrigens auch), Salt, Pfeffer, Zitronensaft und Honig.

Die Nüsse und die Cranberrys hackst du klein. Dann vermengst du sie mit dem Käse, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Honig zu einer glatten Masse und formst daraus kleine Bällchen. Die stellst du einfach auf einer Servierplatte 🛒 angerichtet mit Crackern oder Baguette.

Weitere Fingerfood-Ideen fürs Weihnachtsbüffet kannst du bei Leckerschmecker entdecken. Schnell und ohne Aufwand zubereitet sind auch diese Weihnachtsspieße mit Tomate und Mozzarella, diese Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys oder dieser Weihnachtsbaum-Snack.

Cranberry-Frischkäse-Bällchen Judith 4.08 ( 27 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x getrocknete Cranberrys

50 g gehackte Pekannüsse

200 g Naturfrischkäse

1 TL Zitronensaft

1 TL Honig

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Hacke die Cranberrys und die Pekannüsse fein.

Fülle den Frischkäse in eine Schüssel und gib die gehackten Cranberrys, Pekannüsse, Zitronensaft und Honig hinzu. Würze alles mit Salz und Pfeffer.

Verrühre alle Zutaten zu einer homogenen Masse und forme dann mit einem Esslöffel kleine Bällchen daraus.

Richte die Bällchen auf einer Platte an und dekoriere sie mit zusätzlichen ganzen Cranberrys. Genieße sie am besten Frisch mit Crackern als Vorspeise zu Weihnachten oder zum Frühstück.

