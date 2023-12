Ohne Frage: Glühwein ist vermutlich das Weihnachtsgetränk schlechthin. Aber vor allem, wenn es etwas festlicher wird, etwa beim feierlichen Dinner, möchte man doch lieber einen schicken Cocktail ins Glas gießen. Etwa eine fruchtige Cranberry-Mimosa, die nicht nur äußerst festlich aussieht, sondern auch genauso schmeckt. Halleluja!

Fruchtige Cranberry-Mimosas mixen: so geht’s

Eine Mimosa enthält normalerweise Schaumwein und Orangensaft – eine Kombination, die wir uns ebenfalls gut für die Feiertage vorstellen können. Aber wir lieben eben Abwechslung – da kommen uns Cranberry-Mimosas mehr als gelegen. Und jetzt verraten wir dir noch ein Geheimnis – aber pssst, du darfst es nicht weitersagen: Wir schlürfen schon gern mal zum Weihnachtsbrunch an den fruchtigen Drinks. Aber verurteile uns bitte nicht, denn vor allem in den USA nippt man ebenfalls zum späten Frühstück des Öfteren an einer Mimosa. Da drückt sogar Santa mal ein Auge zu. Weihnachten ist immerhin nur einmal im Jahr!

In unsere Cranberry-Mimosas gießen wir neben süß-säuerlichem Cranberrysaft natürlich Prosecco. Zum Garnieren dippen wir die Gläser zuvor in Zucker, und vor dem Servieren geben wir noch ein paar Cranberrys und Rosmarinzweige mit in den Cocktail. So hübsch zurechtgemacht, darf er sich an Weihnachten gern zu uns gesellen. Und auch an Silvester sagen wir zu diesem Drink nicht nein.

Wir sprudeln über vor Ideen für festliche Cocktails, ganz egal, worauf du anstoßen möchtest. Ob Heiligabend oder letzter Tag des Jahres, wir haben den passenden Drink für dich. Unser weihnachtlicher Zitrus-Cocktail hat sich ebenfalls extra schick gemacht. Die White Christmas Margarita lässt von weißen Weihnachten träumen. Der Tipsy Rudolph mit Wodka erzählt Geschichten vom besten Rentier des Weihnachtsmannes, das ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Aber keine Bange. Die Geschenke landen trotzdem noch rechtzeitig unterm Baum – versprochen!