Du kennst doch bestimmt den Weihnachtssong „Rudolph, the red nosed reindeer“, der das berühmte Rentiert mit der roten Nase besingt. Aber wusstest du, woher Rudolf seine rote Schnauze hat? Wir schon – er hat etwas zu häufig am Cocktail Tipsy Rudolph genippt. Gut für Santa, der den Weg durch den dunklen Nachthimmel erkennt, weil er das Rentier mit roter Leuchtschnute vor seinen Schlitten spannt. Ob der wohl schon bemerkt hat, dass Rudolf den Schlitten immer besonders schnell durch die Nacht leitet, wenn er vom Tipsy Rudolph getrunken hat?

Weihnachtlicher Cocktail: Tipsy Rudolph

Der Tipsy Rudolph ist der perfekte Cocktail für die Adventszeit. Er verbindet weihnachtliche Aromen von Cranberry und Orange und mischt sie mit ein paar Umdrehungen zu einem bezaubernden Drink. Dank Cocktailkirschen wird’s süß, dank Limettensaft frisch. Das Gingerale bringt Spritzigkeit ins Glas. Und na klar, ein Schluck Wodka sorgt für den ganzen Spaß.

Wenn du den Drink lieber weniger süß möchtest oder etwas stärker bezüglich des Promillegehalts, variiere die Mengenangaben aus unserem Rezept einfach ein bisschen. Du kannst auch eine alkoholfreie Variante mixen, indem du den Wodka weglässt. Ein Tipsy Rudolph ist der Cocktail dann zwar nicht mehr, dafür dürfen aber auch die Kleinsten beim Weihnachtsfest davon probieren.

Der Tipsy Rudolph macht sich toll als Aperitif, wenn deine Gäste schon eingetroffen sind, der Weihnachtsbraten aber noch in der Röhre brutzelt. Das Getränk ist schnell gemixt, du kannst dich also gern mit zum Besuch aufs Sofa kuscheln und dir ein Gläschen in Gesellschaft gönnen.

Wir haben in dieser Weihnachtssaison bereits viele verschiedene festliche Cocktails und Getränke gemixt und dich zu einem Glas eingeladen. Wie hat dir beispielsweise unser Glühwein mit Portwein und Sahne geschmeckt? Unsere Weihnachts-Sangria ist die perfekte Bowle für große Feste. Und mit unserem Glühweingewürz kannst du deinen eigenen Glühwein verfeinern. Cheers!