Das beste Shortbread-Rezept mit getrockneten Cranberrys und Orange

Du liebst es, wenn Kekse beim ersten Bissen knusprig sind und dann auf der Zunge zergehen? Dann wirst du diese Cranberry-Orangen-Shortbread-Cookies lieben! Fruchtige Orangenfrische trifft auf süß-säuerliche Cranberrys und wird von einer butterzarten Textur umhüllt. Es ist das perfekte Rezept für den Winter, für gemütliche Teepausen oder einfach, wenn du Lust auf ein richtig gutes Shortbread hast.

Cranberry-Orangen-Shortbread-Cookies: schottisches Keksglück

Shortbread ist nicht einfach nur ein Keks – es ist eine Legende. Ursprünglich aus Schottland, hat sich diese buttrige Köstlichkeit längst einen festen Platz in Keksdosen auf der ganzen Welt erobert. Und das völlig zu Recht! Denn Shortbread ist der Inbegriff von „weniger ist mehr“: Butter, Zucker und Mehl – mehr braucht es nicht für dieses unvergleichlich zarte, auf der Zunge schmelzende Gebäck.

Schon im 16. Jahrhundert wurde in Schottland fleißig Shortbread gebacken. Angeblich war es sogar die schottische Königin Mary, die den runden, mürben Keks populär machte. Ursprünglich war Shortbread nämlich eher ein luxuriöses Festtagsgebäck, das zu Weihnachten oder Hochzeiten serviert wurde.

Was Shortbread so besonders macht? Es ist unfassbar wandelbar! Traditionell wird es in drei Formen gebacken: als große, in Stücke geschnittene Scheibe (Petticoat Tails), als kleine Rechtecke (Fingers) oder als runde Kekse (Shortbread Rounds). Aber das Beste daran: Man kann es nach Lust und Laune abwandeln. Ein bisschen Vanille hier, ein Hauch Schokolade da, oder – wie in diesem Rezept – eine fruchtige Kombination aus Orange und Cranberrys. Das verleiht dem klassischen Shortbread eine frische, leicht säuerliche Note, die perfekt mit der süßen, buttrigen Basis harmoniert.

Egal ob zu einer dampfenden Tasse Tee, als Mitbringsel oder einfach zwischendurch – Shortbread ist ein Keks für alle Gelegenheiten. Es ist herrlich einfach zu machen. Also schnapp dir eine Schüssel, mische ein paar Zutaten zusammen und back dir ein Stück schottische Backtradition!

Wenn du nun Lust bekommen hast, dich in der heimischen Bäckerei kreativ auszutoben, ist dieses Rezept für Pistazien-Rosmarin-Shortbread etwas für dich. Du stehst voll auf die Kombination aus Keks, Karamell und Schokolade? Dann backe das nächste Mal diese superleckeren Twix-Kekse.