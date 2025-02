Naschen ohne schlechtes Gewissen? Diese Energy Balls machen es möglich

Manchmal braucht man einfach einen kleinen, aber feinen Energiekick – und genau dafür sind diese Cranberry-Pistazien-Energy-Balls gemacht! Sie sind süß, aber ohne Zuckerzusatz, nussig, aber herrlich weich, und dazu noch blitzschnell gemacht. Die Kombi aus knackigen Pistazien, milden Cashews, süßen Datteln und fruchtigen Cranberrys macht sie zu einem echten Lieblings-Snack. Egal, ob für unterwegs, nach dem Sport oder einfach als süße Nascherei zwischendurch – diese kleinen Power-Kugeln haben es geschmacklich in sich. Überzeug dich selbst!

Bye bye Schokoriegel, hallo Cranberry-Pistazien-Energy-Balls

Seit einiger Zeit sind Energy Balls ein fester Bestandteil meines Speiseplans – ganz egal, in welchen verschiedenen Variationen. Sie sind immer superleicht herzustellen, halten sich einige Tage im Kühlschrank, stecken voller guter Zutaten und schmecken köstlich. Vor allem vor dem Workout oder am Nachmittag zum Kaffee gönne ich mir gerne ein bis zwei der Powerkugeln als Snack. Seitdem hat sich mein Konsum an Schokoriegeln, Keksen und anderen süßen Naschereien drastisch reduziert und ich fühle mich energiegeladener und fitter. Wenn du auch auf der Suche nach einer Alternative für Süßes bist, sind diese Cranberry-Pistazien-Energy-Balls genau dein Ding.

Alles, was du dafür brauchst: Datteln, Cranberrys, Cashews und Pistazien. Dann kannst du auch schon mit der Zubereitung starten. Hacke zuerst die Pistazienkerne klein und stelle sie beiseite. Anschließend gibst du die Datteln, Cranberrys und Cashews mit etwas heißem Wasser in den Mixer und zerkleinerst alles zu einer formbaren Masse. Aus dieser formst du dann die Energy-Balls, die du im Anschluss in den gehackten Pistazien wälzt, um sie damit zu umhüllen. Danach kannst du die Cranberry-Pistazien-Energy-Balls entweder gleich genießen oder du bewahrst sie im Kühlschrank für einen späteren Zeitpunkt auf.

Diesen Favorit der Leckerschmecker-Redaktion musst du unbedingt probieren: Limetten-Energy-Balls. Wenn dich nach dem Essen oder zwischendurch die Lust auf eine Nascherei packt und du auf der Suche nach einer gesunden Alternative bist, könnten unsere Raffaello-Energy-Balls oder Dattel-Kakao-Kugeln etwas für dich sein.