Winterlicher Vitaminkick: Gönn dir einen Cranberry-Porridge

Die Weihnachtszeit ist vorbei und damit auch die Zeit der hübschen Lichter. Was nun kommt, ist eine lange, dunkle Zeit. Um hierbei nicht die Stimmung zu verlieren, muss leckeres Essen her. Essen, das von innen wärmt und dabei auch noch glücklich macht. Bühne frei für Cranberry-Porridge! Der wird mit Sicherheit jeden noch so grauen Tag schöner machen.

Cranberry-Porridge: winterliche Frühstücksidee

Porridge ist nichts weiter als langweiliger Haferschleim? Das stimmt nicht! Denn Haferflocken bilden eine ideale Basis für allerlei verschiedene Geschmacksrichtungen. Wie beispielsweise diesen Cranberry-Porridge. Der wird schnell zu einem immer wiederkehrenden Favoriten auf jedem Frühstückstisch.

Unser Cranberry-Porridge besteht aus einem Haferbrei, der jedoch nicht mit Wasser, sondern Orangensaft in einem Topf 🛒 aufgekocht wird. Orangen haben jetzt gerade Saison, sind extra saftig und schmecken vorzüglich. Verwendest du Bio-Früchte, reibe auch etwas von der Schale in die Masse. Damit schaffst du eine fruchtige Basis, die durch ein süß-säuerliches Cranberry-Kompott nur noch leckerer wird.

Für besagtes Kompott verwendest du frische Cranberrys, die du mit einem Süßungsmittel aufkochst. Was du dafür verwendest – Zucker, Agavendicksaft oder Honig – ist dir überlassen. Hauptsache, es schmeckt! Füge gern auch etwas Vanillezucker hinzu, das gibt den Beeren ein besonders feines Aroma. Cranberrys gelten als wahres Superfood, besonders reich sind sie an Vitamin C. Dieses ist jedoch hitzeempfindlich und wird beim Kochen zerstört. Möchtest du eine besonders gesunde Variante des Cranberry-Porridges machen, gibt es eine besondere Möglichkeit.

Tipp: Anstatt das Kompott zu kochen, kannst du es mit etwas Vorlauf auch kalt ansetzen. Zerschneide hierfür die Beeren und mische sie eins zu eins mit ihrem Gewicht in Zucker. Fülle die Mischung in ein sauberes Einmachglas und stelle sie für mehrere Tage in den Kühlschrank. Rühre alles täglich durch. Der Zucker entzieht den Beeren die Flüssigkeit und das Ergebnis sind süße Fruchtstücke in einem fruchtigen Sirup. Diese Methode stammt aus der koreanischen Küche und nennt sich Cheong.

Du kannst allerdings auch die schnellere, gekochte Variante für deinen Cranberry-Porridge wählen. Wichtig ist nur, dass es dir schmeckt! Und wenn du auf den Porridge-Geschmack gekommen bist, lohnt es sich, gleich mehrere Rezepte zu probieren. Ein Bratapfel-Porridge ist besonders winterlich, ebenso ein Zimt-Porridge mit Birnen. Auch für Fans des Herzhaften ist etwas dabei: Haferbrei mit Avocado und Olivenöl.

Cranberry-Porridge Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Cranberrys

Zucker, Honig oder Agavendicksaft nach Geschmack

1 Pck. Vanillezucker

80 g Haferflocken

120 ml Milch oder pflanzliche Alternative

120 ml Orangensaft

1/2 Bio-Orange Abrieb

1 EL Honig oder Agavendicksaft

1 Prise Salz Zubereitung Gib die Cranberrys zusammen mit dem Zucker, Honig oder Agavendicksaft sowie dem Vanillezucker in einen Topf und koche alles auf, bis die Beeren zerfallen. Schmecke das Kompott mit Süßungsmittel ab. Stelle es beiseite.

Röste die Haferflocken kurz in einem Topf an und gieße Milch und Saft sowie Salz hinzu. Koche alles auf, bis die Masse cremig wird.

Schmecke den Porridge mit Orangenschale und Honig ab.

Vermische Porridge und Kompott in einer Schüssel miteinander.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.