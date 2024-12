Cranberry-Quark-Strudel süße Versuchung zu Silvester

Seit es auch bei uns frische Cranberrys in der kalten Jahreszeit zu kaufen gibt, liebe ich es, Rezepte mit der Frucht auszuprobieren. Und da ich auch sehr gerne backe, habe ich Cranberrys gekauft und ein neues Kuchenrezept probiert. Heraus kam dabei dieser fruchtig-frische Cranberry-Quark-Strudel, der übrigens auch toll als süße Überraschung an Silvester oder einem Neujahrskaffeekränzchen schmeckt.

Rezept für Cranberry-Quark-Strudel

Strudel sind einfach wunderbar. Sie sind relativ einfach zuzubereiten und schmecken immer fantastisch, egal für welche Füllung du dich auch entscheidest. Perfekt ist, dass du sie immer mit anderen Zutaten je nach Saison oder Lust und Laune füllen kannst. Und hast du mal keine Lust auf eine süße Variante, dann bereite deinen Strudel einfach herzhaft mit deinem Lieblingsgemüse zu.

Bei uns gibt es heute aber eine süße Variante mit Quark und Cranberrys. Bekommst du keine frischen Beeren zu kaufen, kannst du auch getrocknete Früchte verwenden. Die leicht säuerlichen Beeren und der ebenfalls säuerliche Quark verleihen dem Strudel eine frische Note, die in Kombination mit dem süßen und knusprigen Teig einen spannenden Kontrast ergibt. Und da es du die Beeren gerade jetzt in vielen Supermärkten frisch geerntet bekommst, bietet es sich an, den Strudel für den Silvesterabend als süße Überraschung zu backen.

Die Zubereitung dauert auch nicht lange, sodass du am letzten Tag des Jahres nicht viel Zeit in der Küche verbringen musst. Nachdem du den Strudel gerollt und auf ein Backblech 🛒 gelegt hast, schiebst du ihn einfach in den Ofen und überlässt dem die restliche Arbeit.

Auch im Strudelfieber? Entdecke gleich auch unsere anderem Kreationen mit Strudelteig, wie diesen klassischen Mohnstrudel oder diesen Apfelstrudel nach österreichischem Rezept. Magst du es herzhaft, probiere unseren Weißkohlstrudel.

Cranberry-Quark-Strudel 4.78 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Magerquark

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1/2 TL Zimt

1 Ei

200 g frische Cranberrys

50 g Butter

1 Pck. Strudelteig

30 g Semmelbrösel

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Vermische den Quark mit Zucker, Vanillezucker, Zimt und dem Ei in einer Schüssel zu einer glatten Masse. Hebe anschließend die Cranberrys unter. Lasse getrocknete Cranberrys 10 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen, bevor du sie unter den Quark mischst.

Schmelze die Butter und rolle den Strudelteig aus. Bestreiche den Teig mit einem Teil der geschmolzenen Butter. Verteile dann die Semmelbrösel gleichmäßig auf dem Teig, so weicht die Füllung später nicht durch.

Verteile die Quark-Cranberry-Masse auf dem unteren Drittel des Teiges. Lasse dabei an den Seiten einen 2 cm breiten Rand frei, damit die Füllung beim Einrollen nicht herausquellen kann.

Klappe die Seiten des Teigs über die Füllung und rolle den Strudel vorsichtig von unten nach oben auf. Lege ihn mit der Naht nach unten auf das Backblech.

Bestreiche den Strudel mit der restlichen geschmolzenen Butter. Backe ihn für etwa 25–30 Minuten, bis er goldbraun und knusprig ist.

Lasse den Strudel leicht abkühlen und bestäube ihn vor dem Servieren mit Puderzucker.

