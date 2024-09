Das Geheimnis eines authentischen Apfelstrudels: Rezept aus Österreich

Seit ein paar Jahren habe ich meine Liebe zu Wanderurlauben entdeckt. Hat es mich als Kind und Teenager noch genervt, wenn meine Eltern uns statt ans Meer mit in die Berge nahmen, reise ich heute freiwillig hin. Und zwar nicht nur wegen der atemberaubenden Natur, sondern natürlich auch wegen des tollen Essens. Mein Highlight bei jeder Tagestour: Die mittägliche Einkehr in eine Almhütte, um mir ein Stück Apfelstrudel zu gönnen.

Apfelstrudel selber backen: schmeckt wie im Urlaub

Was mich am Wandern so fasziniert: Der Kopf ist vollkommen befreit von Alltagssorgen, das Gedankenkarussell steht einfach mal still. Stattdessen belohnt einen die Natur mit atemberaubenden Ausblicken, die man nach steilen Anstiegen genießen kann. Meine Wanderungen haben immer ein Zwischenziel: eine gemütliche Hütte, die den Mittagshunger stillt. Auf der Karte stehen Klassiker wie Spinat- und Käseknödel, Kasnudeln und Co.

Und zum Nachtisch? Da warten Leckereien wie Kaiserschmarrn oder eben ein Stück Apfelstrudel darauf, bestellt und verputzt zu werden. Aber leider kann ich nicht 365 Tage im Jahr Urlaub in den Bergen machen. Die Lösung: den süß gefüllten Strudel einfach selber machen. Das erfordert zwar etwas Übung und Geschick, aber hat man den Bogen einmal raus, möchte man am liebsten gleich den zweiten Strudel backen.

Ich liebe Apfelstrudel, der nicht nur mit dem süß-säuerlichen Obst, sondern auch mit Mandeln und Rosinen gefüllt ist. Aber ich weiß, dass nicht jeder Fan der getrockneten Trauben ist. Wenn du dazu gehörst, dann streiche sie einfach von deiner Zutatenliste. Das Gebäck schmeckt trotzdem noch fantastisch.

Möchtest du dir das authentische Österreich in deine eigenen vier Wände holen, greife auf zahlreiche andere traditionelle Klassiker der dortigen Küche zurück. Du könntest doch mal einen ganzen Abend im Zeichen unseres Nachbarlandes ausrichten! Serviere Spinatknödel mit Bergkäse und österreichische Schinkenfleckerl. Als Dessert wird nicht nur selbst gemachter Apfelstrudel aufgetischt, sondern auch Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand und Linzer Torte. So ein Urlaub zu Hause ist doch was Feines!