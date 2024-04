Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand: So gelingt der Klassiker Österreich

Bist du bereit für eine kulinarische Reise voller sinnlicher Genüsse? Dann lass dich von uns in die verlockende Welt der Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand entführen. Ein Gericht, von dem man nicht genug bekommen kann.

Quarknödel mit fruchtigem Kern

Zwetschgenknödel – allein der Name klingt nach einer verlockenden Versuchung, die du unbedingt kosten möchtest. Stell dir saftige Zwetschgen vor, umhüllt von einem zarten Teigmantel, der sie liebevoll einschließt. Sobald du in diese Knödel beißt, triffst du auf die sinnliche Explosion süßer Fruchtigkeit, die von einer hauchdünnen Schicht Teig umschlossen wird.

Aber warum genau Zwetschgenknödel? Diese kleinen Köstlichkeiten sind mehr als nur ein Rezept. Sie sind eine Hommage an die Tradition und die heimische Küche. In jedem Bissen spürst du die Liebe und Sorgfalt, die in die Zubereitung dieser Knödel geflossen sind. Die Zwetschgen, frisch und saftig, verleihen diesem Gericht eine natürliche Süße, während der Teig sie umschließt wie eine zärtliche Umarmung. Der cremig süße Vanille-Schmand passt perfekt zur Säure der Zwetschgen und macht die Knödel zu einem ganz besonderen Genusserlebnis.

Und jetzt die gute Nachricht: Du kannst dieses kulinarische Abenteuer direkt in deiner eigenen Küche erleben. Folge unserer einfachen Anleitung, und schon bald wirst du stolz Zwetschgenknödel mit Vanille-Schmand servieren können, die nicht nur himmlisch schmecken, sondern auch optisch zum Anbeißen aussehen.

Dafür brauchst du:

Für die Zwetschgenknödel:

250 g Quark

250 g Mehl

2 Eier

275 g Butter

200 g braunen Zucker

150 g Semmelbrösel

8 kleine Zwetschgen

8 Stück Würfelzucker

Für den Vanille-Schmand:

200 g Schmand

2 Päckchen Vanillezucker

So einfach geht’s:

Gib den Quark, das Mehl, die Eier und 125 g der weichen Butter in eine Schüssel und knete die Zutaten kräftig durch, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Decke ihn anschließend zu und lass ihn für 2 Stunden im Kühlschrank ruhen.

In der Zwischenzeit kannst du dich der köstlichen Butter-Zucker-Mischung widmen. Nimm 150 g Butter und schmilz sie in einem Topf. Sobald die Butter geschmolzen ist, gibst du den braunen Zucker hinzu und röstest die Semmelbrösel darin an. Lass sie schön goldbraun werden. Jetzt kommen die Zwetschgen dran. Schneide sie auf, entferne die Kerne und lege in jede Zwetschge ein Stück Würfelzucker. Teile den gekühlten Teig teilen in 8 gleich große Stücke. Rolle jedes Stück zu einer dünnen Scheibe aus und forme damit einen Knödel um jede gefüllte Zwetschge. Bring Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen. Sobald das Wasser brodelt, lässt du die Zwetschgenknödel vorsichtig hineingleiten. Lass sie für 20 Minuten bei mittlerer Hitze garen, bis sie schön aufgegangen und fest sind. Verwende eine Schöpfkelle, um die fertigen Knödel aus dem Wasser zu nehmen. Wälze sie dann in den köstlichen Butter-Bröseln. Jetzt geht’s an den Vanille-Schmand. Schlage den Schwand mit dem Vanillezucker cremig, bis er eine verlockende Konsistenz hat. Serviere je zwei der unwiderstehlichen Zwetschgenknödel auf tiefen Tellern und gieße großzügig den Vanille-Schmand darüber. Guten Appetit!

