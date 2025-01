Wir genießen den Januar mit einem Cranberry-Rosmarin-Mocktail

Hin und wieder geht doch einfach nichts über einen guten Drink. Worauf wir dabei gern verzichten können, ist der Alkohol. Da es aber genug alkoholfreie Alternativen gibt, müssen wir nicht auf dem Trockenen sitzen und tun der Gesundheit beim Genuss eines Mocktails auch gleich noch was Gutes. Stoß mit uns mit einem Cranberry-Rosmarin-Mocktail an.

Mit diesem Cranberry-Rosmarin-Mocktail schmeckt der Dry January doppelt gut

Für einen guten Cocktail braucht man nicht viele Zutaten und erst recht nicht immer etwas Hochprozentiges. Gute Drinks schmecken auch ohne Gin, Rum und Co. Der beste Beweis: dieser fruchtige Cranberry-Rosmarin-Mocktail, für den du neben Eiswürfeln, Cranberrysaft, Zitronensaft und Ginger Ale noch Rosmarin, Ingwer und frische Cranberrys benötigst.

Im Herbst und Winter ist Cranberrysaison. Die Chancen, im Supermarkt frische Früchte zu bekommen, stehen deshalb nicht schlecht. Alternativ nimmst du tiefgekühlte Beeren oder ersetzt sie notfalls durch andere rote Beeren. Die Früchte sind nur Teil der Verzierung und werden nicht mitgegessen.

Unverzichtbar ist hingegen der Cranberrysaft, der dem Mocktail seinen süß-herben Geschmack verleiht. Mische ihn mit etwas Zitronensaft und in Scheiben geschnittenem Ingwer und mische alles gut durch. Die Mischung gießt du in Gläser mit Eiswürfel und füllst anschließend mit sprudelndem Ginger Ale auf. Dekoriere deinen alkoholfreien Drink mit frischem Rosmarin, Cranberrys und einer Limettenscheibe und genieße den alkoholfreien Drink ohne schweren Kopf am nächsten Morgen.

Auch so bietet der bewusste Verzicht auf Alkohol einige gesundheitliche Vorteile. So verbessert sich zum Beispiel nicht nur die Schlafqualität, auch die Haut wird schöner und manchmal purzeln sogar die Pfunde. Auch Herz und Leber tut die Abstinenz gut.

Alkoholfrei bedeutet nicht gleich langweilig. Lass dich überzeugen, wie gut Mocktails schmecken und probiere auch mal unser Rezept für den Cranberry-Salbei-Mocktail, einen alkoholfreien Margarita oder einem erfrischenden Ipanema. Cheers!