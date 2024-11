Cranberrysoße: festlicher Genuss zum Weihnachtsbraten

Seit ein paar Jahren gesellen sich frische Cranberrys zu den anderen Beerensorten im Supermarkt. Als ich sie das erste Mal entdeckte, habe ich mich über diesen Fund zwar sehr gefreut, gleichzeitig fiel mir aber beim besten Willen nicht ein, was man daraus zubereiten könnte. Bis ich durch Zufall in einer Fernsehserie über das Rezept für eine Cranberrysoße gestolpert bin. Diese wird zwar traditionell in den USA zu Thanksgiving und in Kanada zu festlichen Braten serviert, schmeckt aber auch bei uns ganz wunderbar zu Ente, Gans und Co. Wie wäre es dieses Jahr zu Weihnachten mal mit einer fruchtigen Cranberrysoße als Beilage zum Feiertagsmenü?

Klassische Cranberrysoße aus sechs Zutaten zubereiten

Soll es bei dir zu Weihnachten einen Braten geben? Dann überrasche deine Familie doch mal mit einer besonderen Komponente und serviere zum Enten- oder Gänsebraten eine fruchtige Cranberrysoße. In Kanada oder den USA ist die Soße schon lange ein echter Klassiker zu deftigen Gerichten. Warum sie nicht auch mal hier ausprobieren?

Für eine klassische Cranberrysoße sind gerade einmal sechs Zutaten nötig. Schnell zubereitet ist sie außerdem. Gerade einmal 15 Minuten sind dafür nötig. Für die Soße erhitzt du frische Cranberrys zusammen mit Zucker, Orangensaft, Orangenabrieb und Zimt in einem Topf und erhitzt alles bei niedriger Temperatur. Rühre dabei regelmäßig um, damit nichts anbrennt. Hat sich der Zucker aufgelöst, lässt du alles so lange vor sich hin köcheln, bis die Beeren aufplatzen und eine Soße mit dicklicher Textur entsteht. Danach schmeckst du sie noch mit etwas Salz ab.

Magst du die Soße etwas dicker, dann bist du jetzt fertig. Bevorzugst du die Cranberrysoße mit einer samtigen Konsistenz, kannst du sie zum Schluss noch gut durchpürieren. Da sie kalt serviert wird, kannst du sie ruhig schon ein paar Tage vor den Feiertagen zubereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Möchtest du noch mehr mit Cranberrys ausprobieren? Dann back doch mal die weichen Cranberry-Hefebrötchen oder die Cranberry-Hafer-Muffins nach. Ein fruchtiger Snack für zwischendurch: Cranberry-Energie-Balls.