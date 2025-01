Kuchen und Dessert-Klassiker in Einem: Crème-Brûlée-Kuchen

Kannst du dich nach dem Essen manchmal auch nicht entscheiden, ob du lieber ein Stück Kuchen oder ein Dessert essen möchtest? Dann ist dieser Crème-Brûlée-Kuchen genau das Richtige für dich. Wir zeigen dir, wie du ihn backen kannst!

Rezept für cremigen Crème-Brûlée-Kuchen

Crème Brûlée ist einer der großen Klassiker der französischen Pâtisserie. Es handelt sich um eine Art gesüßten Vanillepudding aus Milch, Sahne und Ei. Dieser wird in einem Wasserbad gestockt, was ihm eine zarte Konsistenz verleiht. Das Dessert soll bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen und zeichnet sich durch eine dünne Karamellschicht aus, die vor dem Servieren auf die Creme gebrannt wird.

Wir lieben dieses Dessert, haben uns aber gefragt, wie man es noch besser machen kann. Was wäre, wenn man die Schüssel, in der Crème Brûlée serviert wird, mitessen könnte? Wir präsentieren: den Crème-Brûlée-Kuchen. Cremiger Vanillepudding in knusprigem Mürbteig mit knuspriger Karamellschicht. Läuft dir nicht auch schon das Wasser im Mund zusammen?

An sich ist die Herstellung eines Crème-Brûlée-Kuchens nicht schwer. Du bereitest einen Mürbeteigboden vor und füllst diesen mit der Crème-Brûlée-Masse. Damit der Boden nicht durchweicht, ist es wichtig, dass du ihn vorher gründlich blindbackst, bis er fest ist. Dann kannst du die flüssige Masse einfüllen und sie stockt in der Form.

Am besten flambierst du die Karamellschicht auf deinem Crème-Brûlée-Kuchen mit einer kleinen Fackel. Hast du so eine nicht zur Hand, tut es auch vorher gekochtes Karamell, das du dünn auf die Creme gießt.

