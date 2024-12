Weihnachtsdessert: Lass dir eine Crème Brûlée mit Pistazien schmecken

Trenne derweil die Eier und fange die Eigelbe in einer Schale auf. Rühre sie mit 50 g Zucker schaumig.

Trenne derweil die Eier und fange die Eigelbe in einer Schale auf. Rühre sie mit 50 g Zucker schaumig.

Gieße die Masse durch ein Sieb in 4 kleine Auflaufförmchen.