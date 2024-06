Diese Crème-brûlee-Schnitten schmecken unwiderstehlich

Du würdest am liebsten den ganzen Tag Desserts essen? Verstehen wir. Deshalb zeigen wir dir ein Rezept für Crème-brûlee-Schnitten, dass dich begeistern wird. Denn es vereint die raffinierte Eleganz der Crème brûlée mit der Leichtigkeit einer Schnitte, und das Ergebnis ist schlichtweg unwiderstehlich. Die Crème-brûlee-Schnitten sind mehr als nur ein Dessert. Sie sind eine Hommage an die französische Haute Cuisine, die in jedem Bissen mitschwingt.

Crème-brûlee-Schnitten: ein Desserttraum

Dieses Rezept verbindet traditionelle Köstlichkeit mit einer modernen Note und ermöglicht es dir, in deiner eigenen Küche einen Hauch von französischem Charme zu zaubern.

Die Zubereitung mag auf den ersten Blick anspruchsvoll erscheinen, doch die Belohnung dafür ist unbeschreiblich. Wenn du den ersten Bissen dieser himmlischen Schnitten nimmst und das knusprige Karamell auf der cremigen Füllung bricht, wirst du verstehen, warum diese Delikatesse eine wahre Liebeserklärung an den Genuss ist.

Crème-brûlee-Schnitten sind der Inbegriff von Genuss und Raffinesse. Sie verwöhnen dich mit einer zarten Crème-brûlee-Füllung, die sanft auf der Zunge zergeht, während eine knusprige Schicht Karamell und ein butterweicher Teig für den perfekten Kontrast sorgen.

In diesem Rezept zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du diese himmlischen Leckerbissen in deiner eigenen Küche zaubern kannst. Mach dich bereit für eine Reise voller Genuss und Kreativität – Crème-brûlee-Schnitten warten darauf, von dir entdeckt zu werden!

Auch diese Rezepte mit Crème brûlée sind einfach unschlagbar gut:

Crème-brûlee-Schnitten keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Zutaten Für den Teig: 375 g Weizenmehl

225 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1/2 TL Salz

1 TL Zitronenschale

1/2 TL Zimt

1 1/2 TL Backpulver

1 Ei

200 g weiche Butter Für die Creme und Kruste: 1-2 Vanilleschoten

750 g Sahne

750 ml Milch

7 Eier

5 Eigelbe

150 g Zucker

250 g Mascarpone

400 g Magerquark

50 ml Vanille-Likör

1 1/2 EL Stärke

1 Bio-Zitrone

brauner Zucker Außerdem: Karamellsoße nach Bedarf Zubereitung Gib Zucker, Vanillezucker, Salz, Zitronenschale, Zimt und Backpulver in eine Rührschüssel. Füge dann das Mehl hinzu, behalte aber 3 EL davon übrig. Verquirle das Ei mit 2 EL Wasser und gib es zusammen mit der Butter zur Mehlmischung. Verrühre den alles mit den Händen zu einem glatten Teig.

Knete den Teig solange, bis Streusel entstehen. Gib dann 1 EL Mehl darüber und schütteln die Streusel gut durch.

Bestreiche danach ein tiefes Backblech mit Butter und bestreue es mit den verbliebenen 2 EL Mehl.

Verteile die Streusel auf dem Blech, drücke sie leicht an und frohe einen kleinen Rand. Stelle den Teig samt Blech dann für eine halbe Stunde kalt.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und backe den Boden für 20-25 Minuten vor. Nimm ihn anschließend aus dem Ofen und lass ihn abkühlen.

Schneide die Vanilleschoten für die Creme der Länge nach auf und schabe deren Mark in einen Topf. Füge dann die Sahne, Milch und die Vanilleschoten hinzu und erhitze alles zusammen. Lass es etwa 5 Minuten ziehen.

Schlage die Eier, die Eigelbe und den Zucker in einer Schüssel auf. Entferne die Vanilleschoten aus der Sahne und erhitze sie noch einmal. Sie darf aber nicht kochen! Rühre die Sahne dann behutsam unter die Zucker-Creme.

Fülle die Masse zurück in den Topf und erhitze sie wieder leicht, bis sie andickt. Nimm sie dann vom Herd und gib die Mascarpone hinzu, wenn sich alles etwas abgekühlt hat. Zum Schluss kommen Quark, Stärke, Zitronenschale, -saft und-Likör hinzu.

Heize den Backofen nun auf 160 °C ober-/Unterhitze zu und backe den Kuchen für etwa25 Minuten. Nimm ihn danach aus dem Ofen und lass ihn vollständig abkühlen.

Streue kurz vor dem Servieren den braunen Zucker über die Vanillecreme und karamellisiere ihn mit einem Flambierbrenner. Alternativ kannst du die Crème-brûlee-Schnitten auch. Im Ofen unter dem heißen Grill auf der heißesten Stufe für 5 Minuten bräunen. Achte dann aber darauf, dass der Zucker nicht verbrennt! Schneide die Schnitten zu und übergieße sie nach Bedarf noch mit Karamellsoße.

