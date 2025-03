Cremige Currysuppe mit Dumplings: ein Stück Asien auf deinem Teller

Hast du schon mal Dumplings in einer Suppe ausprobiert? Wenn nicht, dann ist jetzt der richtige Moment! Diese Currysuppe bringt dir mit jedem Löffel asiatisches Feeling direkt nach Hause. Mit Kokosmilch, würziger Currypaste und frischen Zutaten wie Spinat und Champignons wird unsere Currysuppe mit Dumplings zu einem echten Komfort Food. Ein bisschen frischer Koriander, Limette und Sesam runden das Ganze ab. Ideal, wenn es in der Mittagspause oder abends schnell in der Küche gehen muss. Ein perfekter Genuss!

So gelingt dir die Currysuppe mit Dumplings

Schnell gemacht und dennoch megalecker: Das ist unsere Currysuppe mit Dumplings. Ich bin ein großer Fan von würzigen Suppen und Brühen. Ganz gleich, ob bei Ramen, Hotpot oder Curry. Umso besser, wenn man sich auch zu Hause Gerichte zaubern kann, die von der asiatischen Küche inspiriert sind. Und wenn man dafür nicht viel Zeit aufwenden muss, gibt’s gleich zusätzlich Pluspunkte.

Für die Currysuppe mit Dumplings schwitzt du zunächst Zwiebeln und Knoblauch mit etwas Öl in einem Topf 🛒 glasig an. Dann gibst du die Currypaste dazu und röstest sie für kurze Zeit mit an, damit sie ihr Aroma entfalten kann. Wir verwenden in unserem Rezept rote Currypasta. Natürlich kannst du auch variieren und eine andere Sorte verwenden. Danach löschst du mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ab, lässt das Ganze aufkochen und für etwa zehn Minuten köcheln. Dann würzt du mit Sojasoße und ein bisschen Agavendicksaft und gibst die Dumplings dazu. Gare diese in der Suppe nach Packungsanweisung. Kurz vor dem Servieren fügst du Spinat und Champignons dazu und lässt die Suppe nochmal kurz ziehen. Richte die fertige Currysuppe mit Dumplings in Schüsseln an und garniere sie mit ein paar Frühlingszwiebeln, frischem Koriander und Sesam. Lass es dir schmecken!

Die Suppe lässt sich darüber hinaus auch super abwandeln oder verfeinern. Statt Spinat und Champignons könntest du beim nächsten Mal Brokkoli und Karotten hinzugeben. Auch die Wahl der Dumplings machen einen Unterschied. Ob Wan-Tans, Gyoza oder vielleicht schwäbische Maultaschen bleibt ganz dir überlassen. Wenn du es noch etwas exotischer magst, füge Zitronengras zur Suppe hinzu. Und für einen zusätzlichen Schärfekick sorgt ein Schuss Chili-Öl vor dem Servieren.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn dir unser Rezept für Currysuppe mit Dumplings gefallen hat, könnte auch dieses Rezept für eine leichte und würzige Misosuppe etwas für dich sein. Oder du probierst unsere Udon-Nudelsuppe mit Ei, Rindfleisch und Frühlingszwiebeln. Und eine Portion Kokos-Curry-Ramen wärmt ganz sicher Bauch und Seele. Nichts dabei, was dich anspricht? Unser Koch-Bot hilft dir weiter. Frag ihn nach Rezepten!

Currysuppe mit Dumplings Olivia 3.34 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln optional

100 g Champignons optional

1 EL Öl

4 EL rote Currypaste oder nach Geschmack

500 ml Gemüsebrühe

1 Dose Kokosmilch

2 TL Sojasoße

2 TL Agavendicksaft

450 g gefrorene Dumplings z. B. Gyoza oder Wan-Tans

100 g Babyspinat

1 Bio-Limette

Etwas frischer Koriander zum Garnieren

2 TL Sesam Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfle bzw. hacke beides fein. Schäle und schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe. Putze die Pilze und schneide sie in Stücke.

Erhitze Öl in einem großen Topf. Dünste die Zwiebeln für 1-2 Minuten glasig an. Gib den Knoblauch dazu und brate weiter. Füge die Currypaste hinzu und röste das Ganze nochmals für 1-2 Minuten an.

Lösche mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ab. Rühre alles gut um und lass die Suppe bei niedriger bis mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln. Würze mit Sojasoße und Agavendicksaft.

Gib die Dumplings in die Suppe und lass sie nach Packungsanweisung garen. Füge Spinat und Champignons hinzu und lass das Ganze nochmals kurz ziehen, bis der Spinat in sich zusammenfällt. Schmecke mit etwas Limettensaft ab.

Fülle die Currysuppe mit Dumplings in Schüsseln, garniere sie mit Frühlingszwiebeln, frischem Koriander sowie Sesam und serviere sie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.