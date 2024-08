Würzige Misosuppe: Rezept für ein gesundes, leichtes Mittagessen

Was Mittagessen angeht, so gehen die Meinungen auseinander. Manche haben mittags riesigen Hunger und könnten große Portionen verdrücken, andere können sich nicht mal vorstellen, viel zu essen. Deshalb sind Gerichte wie diese Misosuppe das perfekte Bindeglied zwischen diesen beiden Gruppen: Hungrigen Menschen dient sie als Vorspeise, anderen ist sie als ganz Mahlzeit genug. Außerdem ist sie lecker, gesund und blitzschnell zubereitet.

Misosuppe: Rezept mit nur 5 Zutaten

Miso ist eine japanische Würzpaste, die seit einiger Zeit über die Landesgrenzen hinaus immer beliebter wird. Die Paste besteht meist aus Soja, Salz und Koji, einem Schimmelpilz, der auf Reis gezüchtet wird. Dieser fermentiert den Zucker in den Sojabohnen, wodurch sich die Konsistenz und der Geschmack dieser verändert. Miso wird in Japan seit Jahrtausenden aufgrund seines Geschmacks und gesundheitlicher Vorteile geschätzt und in vielen Gerichten verwendet, wie in dieser Misosuppe.

Der Geschmack von Miso lässt sich als umami beschreiben. Doch was genau ist das eigentlich? Umami ist bekannt als die fünfte Geschmacksrichtung neben bitter, süß, sauer und salzig. Der Name kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie „köstlich“. Es ist der Geschmack, der in deinem Mund das Gefühl auslöst, mehr zu wollen. Er ist besonders intensiv in gebratenem Fleisch, getrockneten Tomaten oder fermentierten Produkten wie Sojasoße und eben Miso.

Neben seinem tollen Geschmack ist Miso auch noch richtig gesund. Da die Paste fermentiert ist, enthält sie Mikroorganismen. Diese wirken sich positiv auf die Darmflora aus. Wie wir spätestens seit dem Bestseller „Darm mit Charme“ wissen, bedeutet ein glücklicher Darm auch ein glückliches Leben. Zudem enthält die Paste viele Proteine. So macht deine Misosuppe nicht nur glücklich, sondern tut auch noch gut.

Misosuppe eignet sich als Vorspeise für viele japanische Gerichte wie unseren Teriyaki-Lachs oder als Beilage, zum Beispiel zu Omuraisu, einem mit Reis gefüllten Omelett. Aber auch als Basis für diese Erdnussbutter-Ramen schmeckt sie perfekt.