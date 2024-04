Omuraisu: So lecker ist das japanische Reisomelett

Du liebst die japanische Küche und bist auf der Suche nach einem neuen, leckeren Gericht? Dann ist Omuraisu genau das Richtige für dich! Dieses japanische Reisomelett ist nicht nur lecker, sondern macht auch optisch echt was her. Hier ist das Rezept!

Omuraisu: mehr als nur ein Omelett

Omuraisu ist viel mehr als nur ein Omelett. Es ist ein traditionelles japanisches Gericht, dessen Wurzeln bis in die Meiji-Zeit zurückreichen. Damals entstand es als Fusion aus westlicher und japanischer Küche und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.

Das Besondere an dem japanischen Reisomelett ist die Kombination aus fluffigem Rührei und würziger Reisfüllung. Der Reis wird zunächst in einer Pfanne angebraten und mit Gemüse, Ketchup und Sojasoße verfeinert. Für das Omelett werden die Eier miteinander verquirlt und dünn auf dem Pfannenboden verteilt. Anschließend wird der Reis mittig darauf gegeben und die Seiten des Omeletts vorsichtig über die Füllung geschlagen. Das Omuraisu wird dann auf einen Teller gestürzt, mithilfe von Küchenpapier in eine längliche, ovale Form gebracht und mit Ketchup garniert.

Das Reisomelett eignet sich hervorragend für ein deftiges Frühstück, aber schmeckt auch lecker als schnelles Mittag- oder Abendessen. Neben einer Gemüse-Reis-Füllung kannst du es auch mit einer Füllung mit Hühnchen oder einer anderen Fleischsorte zubereiten. Und auch die Gemüsesorten kannst du selbstverständlich ganz nach deinem Geschmack variieren. Entdecke die für dich leckerste Kombination.

Omuraisu ist nicht nur lecker und nahrhaft, sondern auch schnell zubereitet. Wie wäre es morgen früh als mal mit einem japanischen Reisomelett?