Die cremige Sauerkrautsuppe ist perfekt an kalten Tagen

Eine dampfende Schüssel Suppe an einem kalten Wintertag ist eine Wohltat! Es gibt kaum etwas Besseres, um sich aufzuwärmen, wenn es draußen kalt ist und der Wind um die Ecken pfeift. Diese cremige Sauerkrautsuppe ist nicht nur köstlich, sondern auch reich an Aromen und Nährstoffen, die dem Körper gerade im Winter guttun.

Leicht nachzukochen: cremige Sauerkrautsuppe

Sauerkraut wurde schon früher als konserviertes Gemüse genutzt, um dem Körper in den Wintermonaten Vitamin C und andere wichtige Nährstoffe zu liefen. Außerdem ist Sauerkraut reich an probiotischen Bakterien, die die Verdauung fördern.

In Kombination mit aromatischen Gewürzen, Zwiebeln, Crème fraîche und Kartoffeln bereiten wir heute einen großen Topf 🛒 cremige Sauerkrautsuppe zu. Sie wärmt von innen und nährt auch die Seele.

In vielen Regionen wird die Sauerkrautsuppe sogar zu besonderen Anlässen wie Feiertagen oder Familienfesten serviert und gilt dort als Zeichen der Wärme und Gastfreundschaft. Ihre lange Geschichte und ihr unverwechselbarer Geschmack machen sie zu einem zeitlosen Klassiker, den Generationen genossen haben und weiterhin genießen werden.

Was die Suppe noch um einiges attraktiver macht, ist ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie mit oder ohne Fleisch zubereiten, sie um einige Gemüsesorten erweitern und mit den Gewürzen experimentieren.

Wenn du das nächste Mal nach einem wärmenden Suppenrezept suchst, probiere doch mal die cremige Sauerkrautsuppe. Sie ist wärmend und nährstoffreich. Genau das, wonach man sich an tristen Wintertagen sehnt.

Weil wir Suppe so lieben, wollen wir dir noch weitere köstliche Rezepte zeigen. Dafür unternehmen wir eine kleine kulinarische Weltreise und starten mit der französischen Zwiebelsuppe. Sie ist ein Klassiker in Frankreich und ist genauso einfach zuzubereiten wie die Sauerkrautsuppe. Danach geht es nach Italien, wo du eine Hochzeitssuppe kostet, die selbstverständlich nicht nur auf Hochzeiten gut schmeckt. Abschließend zieht es uns nach Griechenland. Dort lassen wir uns die Zitronensuppe mit Huhn schmecken, die der deutschen Hühnersuppe ordentlich Konkurrenz macht.

Cremige Sauerkrautsuppe Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

300 g Kartoffeln mehligkochend

1 EL Butter

400 g Sauerkraut abgetropft

125 ml trockener Weißwein

850 ml Gemüsebrühe

120 g Crème fraîche

3 Wiener Würstchen in Stücke geschnitten

Salz

Pfeffer

Zucker Zubereitung Schäle die Schalotten, den Knoblauch und die Kartoffeln und schneide alles in Würfel.

Erhitze die Butter in einem Topf und dünste Kartoffeln, Schalotten und Knoblauch darin an. Gib dann das Sauerkraut hinzu und dünste es kurz mit. Lösche mit Weißwein ab.

Gieße die Brühe in den Topf und würze nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Lass die Suppe 30 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln.

Nimm nun 1/3 des Sauerkrauts aus der Suppe, lass es abtropfen und stelle es beiseite.

Püriere die Suppe mit einem Pürierstab. Gib die Würstchen hinein und lass die Sauerkrautsuppe nochmals aufkochen.

Gib dann die Crème fraîche dazu.

Zum Schluss kommt das Sauerkraut zurück in den und die cremige Sauerkrautsuppe wird mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abgeschmeckt. Notizen Du kannst anstelle von Wiener Würstchen auch eine andere Sorte verwenden.

