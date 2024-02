Die italienische Hochzeitssuppe hat eine lange Geschichte und wird traditionell als Vorspeise bei einem Hochzeitsmenü serviert. Sie gilt als ein Symbol des Wohlstands und besteht aus einer Fleischbrühe als Basis und verschiedenen Einlagen wie Gemüse, Nudeln und Klößen. Auch als Mittag- oder Abendessen ist die Suppe eine beliebte und wohltuende Mahlzeit. Vor allem in den USA ist die mediterrane Hochzeitssuppe ein Hit. Dort findest du sie häufig auf den Speisekarten zahlreicher italienischer Restaurants.

Italienische Hochzeitssuppe: Geheimzutat Parmesan

Hochzeitsuppen sind in fast jeder Kultur zu finden und bekannt für ihre reichhaltigen und aufwendig zubereiteten Einlagen. In der italienischen Variante der Suppe gehören neben Hackbällchen auch Nudeln und Gemüse zu den Hauptzutaten. Nun musst du aber nicht gleich in ein Restaurant gehen oder auf eine Einladung zu einer Hochzeit hoffen, um in den Genuss der italienischen Hochzeitssuppe zu kommen. Du kannst sie nämlich auch ganz leicht selbst nachkochen.

In der italienischen Hochzeitssuppe verleihen die Fleischklöße dem Gericht ihr herzhaftes Aroma, denn sie werden mit geriebenem Parmesan verfeinert. Aber das ist noch nicht alles: Ein bisschen Parmesan kommt für ein leicht nussiges Aroma zum Verfeinern auch in die Suppe.

Je nach Region können sich die Suppen in der Wahl der Zutaten unterscheiden. Deshalb musst du dich auch nicht streng an das Rezept halten und ganz nach persönlichem Geschmack Zutaten austauschen oder hinzufügen. Eine vegetarische Variante erhältst du, wenn du die Hühnerbrühe mit einer Gemüsebrühe ersetzt und statt Hackbällchen als Einlage Tofu oder Griesklöße verwendest. Auch das Gemüse kannst du je nach Saison einfach variieren.

