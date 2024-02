Fisch ist gesund und sollte regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Doch manchmal fehlen die Ideen für leckere und kreative Rezepte. Wir zeigen dir deshalb heute ein Rezept für eine finnische Lachssuppe. Man will ja schließlich nicht immer dasselbe essen.

Rezept für Lohikeitto: finnische Lachssuppe

Stell dir vor, draußen tanzen die Schneeflocken im eisigen Wind und du sitzt gemütlich in einer kleinen Hütte am knisternden Kaminfeuer. Was könnte da besser passen als eine dampfende Schüssel mit Suppe? Richtig, nicht viel! Ist sie dann noch so gesund und lecker wie die Lohikeitto, wie die finnische Suppe heißt, ist sie ein echter Geheimtipp.

Finnland ist das Land der 1000 Seen. Da ist es wohl nicht verwunderlich, dass Fische eine große Rolle in der Küche spielen. Lachs ist dabei besonders beliebt und wird auf vielfältige Weise zubereitet. Die Lohikeitto ist eine traditionelle Suppe, die seit Generationen von finnischen Familien gegessen wird. Sie besteht aus zartem Lachs, Kartoffeln, Lauch und einer ordentlichen Ladung Sahne. Wer jetzt an Kalorien denkt – pssst! Wir sind hier auf einer Genussreise!

Klingt das nicht nach einem unwiderstehlichen Rezept für heute Abend?

Wir sind auf jeden Fall ganz begeistert von dem einfachen Rezept für die finnische Lachssuppe.

