Dieses cremige Ofengyros ist perfekt für den Feierabend

Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen. Hacke den Knoblauch fein und schneide die Zwiebel in Streifen.

Wasche die Paprika und die Petersilie. Schneide die Paprika ebenfalls in Streifen und hacke die Petersilie fein.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne und brate den Knoblauch kurz darin an. Gib anschließend das Fleisch dazu und brate es scharf an, bis es Farbe bekommt. Schmecke es anschließend noch einmal mit etwas Salz und Pfeffer ab.