Zauber die knusprige Glückseligkeit mit diesem Crinkle Cake

Bist du auf der Suche nach einem einfachen, aber trotzdem außergewöhnlichen Rezept? Dann musst du diesen Crinkle Cake unbedingt selbst machen! Hier erfährst du, wie du kinderleicht eine herzhafte Variante des Trendfoods nachmachen kannst. Probiere ihn gleich aus und verliebe dich in diesen knusprig käsigen Auflauf.

Dieser Crinkle Cake passt in jeder Situation

Ursprünglich hat sich der Crinkle Cake über die sozialen Medien in unsere kulinarischen Herzen geknuspert. Auf TikTok und Co. fand er vor allem in einer süßen Variante, zum Beispiel mit Beeren und Zimt viele Fans. Mit diesem Rezept kannst du ihn aber im Handumdrehen in einer köstlichen herzhaften Variante nachmachen.

Filoteig, auch Yufka genannt, ist ein hauchdünner Teig, der nach dem Backen fast ein wenig an Blätterteig erinnern könnte und bildet die Basis für diese wunderbare Knusprigkeit. Ursprünglich stammt der Teig aus dem Nahen Osten und dem Mittelmeerraum. Du kennst ihn vermutlich bereits in der Zubereitung als Börek oder Baklava – zwei Gerichte, die bereits beweisen, dass Filoteig sowohl deftig als auch süß ohne Probleme überzeugt.

In diesem Crinkle Cake verarbeitest du den hauchdünnen, elastischen Teig zusammen mit cremigen Camembert, würzigem Schinken und einer goldenen Käsekruste. Ein Ofengericht, dass die Knusprigkeit eines Böreks mit der Würze und dem Geschmack eines Ofenkäses verbindet. Klingt gut? Dann mache ihn unbedingt selbst und serviere ihn als Hauptgericht, Snack oder Beilage.

Das Geheimnis für die Zubereitung liegt in der richtigen Falttechnik des Teigs. Prinzipiell kannst du aber kaum etwas falsch machen, also keine Panik. Schnappe dir nacheinander die Filoteigblätter und falte sie fächerartig zusammen – so als ob du Fächer aus Geldscheinen zum Geburtstag falten würdest. Das machst du mit dem gesamten Teig, schichtest ihn nebeneinander in die Auflaufform und kannst dann auch schon die Zwischenräume befüllen. So kannst du auch immer wieder neue Toppings ausprobieren. Lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr spannende Rezepte mit Filoteig. Probiere als Nächstes doch eine griechische Spinatpita. Ein klassischer Snack der immer eine gute Wahl ist, sind diese Feta-Röllchen. Und wenn von Filoteig die Rede ist, dürfen Spinat-Börek natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Crinkle Cake Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 30 g Butter etwas mehr, für die Form

150 g Filoteig

250 g Camembert

200 g gekochter Schinken

250 ml Vollmilch

2 Eier

1 Prise Pfeffer

50 g geriebener Käse

1 TL Honig

etwas frischer Thymian nach Geschmack Zubereitung Fette eine Auflaufform mit etwas Butter ein.

Nimm die Filoblätter aus der Verpackung und falte sie einzeln fächerartig zusammen. Stelle sie nebeneinander auf.

Schneide den Camembert in Scheiben und den Schinken in kleine Würfel. Lass die Butter schmelzen.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Beträufle den Filoteig gleichmäßig mit der geschmolzenen Butter. Verteile die Camembertscheiben und Schinkenwürfel in den Zwischenräumen des Teigs.

Verquirle Milch, Eier und Pfeffer in einer kleinen Schüssel. Gieße die Mischung anschließend gleichmäßig über den vorbereiteten Filoteig.

Verteile den geriebenen Käse über dem Crinkle Cake.

Backe ihn im Ofen für etwa 30 Minuten, bis der Teig goldbraun und knusprig ist.

Wasche währenddessen den Thymian, schüttel ihn trocken und zupfe einige Blätter ab.

Beträufle den Crinkle Cake vor dem Servieren mit etwas Honig und streue den Thymian darüber.

