Die feine englische Art: frische Crumpets zum Frühstück

Erhitze Milch und Wasser mit dem Zucker in einem Topf. Nimm den Topf dann vom Herd und streue die Hefe unter gleichmäßigem Rühren ein.

Fülle die Hefemischung in eine vorgewärmte Schüssel, decke sie ab und stelle sie zum Ruhen für eine Viertelstunde an einen warmen Ort.

Währenddessen siebe Mehl und Salz in eine andere Schüssel. Gieße dann die schaumig gewordene Hefemischung ins Mehl und rühre alles mit einem Holzlöffel um, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Decke die Schüssel wieder ab und stelle den Teig an denselben warmen Ort. Nach rund 50 Minuten sollte der Teig schön aufgegangen sein.

