Currywurst-Pfanne: So bereitest du dir den Imbiss-Klassiker zu Hause zu

Die Currywurst gehört zu den beliebtesten Imbiss-Klassikern und ist auf der ganzen Welt berühmt. Sie schmeckt aber nicht nur an einem Kiosk in einer Pappschale mit Brötchen serviert, sondern auch bei dir zu Hause. Mit diesem Rezept für eine pikante Currywurst-Pfanne kannst du dir die beleibte Spezialität auch in der eigenen Küche zubereiten und genießen, wann immer du Lust darauf hast. Hier ist das Rezept.

Schnell zubereitet: Currywurst-Pfanne

Du magst es gerne deftig? Und auch eine gewisse Portion Schärfe ist nicht verkehrt? Dann solltest du dir diese Currywurst-Pfanne nicht entgehen lassen. Sie schmeckt wie die Currywurst vom Kiosk, nur dass diese Portion hier etwas größer ist.

Für die Currywurst-Pfanne benötigst du natürlich zunächst Currywurst. Alternativ gelingt das Gericht auch mit normaler Bratwurst. Für die Soße sind zusätzlich noch Paprika, Tomatenmark, Zwiebel und passierte Tomaten erforderlich. Und was ebenfalls nicht fehlen darf: die passenden Gewürze, allen voran natürlich Currypulver. Paprikapulver und Chiliflocken für die Schärfe dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Beginne damit, die Wurst in einer Pfanne 🛒 mit Öl anzubraten. Sie sollte dabei von allen Seiten leicht braun sein. Nimm sie dann heraus und stelle sie erst einmal beiseite. Danach bereitest du die Soße zu. Dafür dünstest du geschnittene Zwiebel glasig an und gibst in Würfel geschnittene rote Paprika dazu, die ebenfalls kurz mit angebraten wird. Gib Tomatenmark mit dazu und röste es kurz an. Anschließend kannst du schon die passierten Tomaten sowie die Gewürze in die Pfanne geben und alles für ein paar Minuten köcheln lassen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hat die Soße die perfekte Konsistenz erreicht, legst du die Würstchen zurück in die Pfanne und lässt sie noch eine kurze Zeit in der Soße ziehen. Danach geht es auch schon ans anrichten. Streue, wenn du magst, gehackte Petersilie über die Currywurst-Pfanne und serviere sie mit Brot oder ganz klassisch mit Pommes. Guten Appetit!

Darf es gerne noch mehr mit Wurst sein, dann koche auch mal einen weiteren Klassiker: klassischen Grünkohl. Diesen deftigen spanischen Kartoffel-Chorizo-Eintopf solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen. Genauso wenig wie ein leckeres Würstchengulasch.

Currywurst-Pfanne Judith 3.62 ( 80 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

1 rote Paprika

1 EL Pflanzenöl

4 Currywürste

2 EL Tomatenmark

400 g passierte Tomaten

1 EL Currypulver

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Prise Chiliflocken

Salz und Pfeffer

frische Petersilie optional Zubereitung Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Entkerne die Paprika und schneide sie in Würfel.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne. Brate die Würstchen bei mittlerer Hitze an, bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib die Zwiebeln in die Pfanne und brate sie darin glasig an. Füge anschließend die Paprikastücke hinzu und brate sie ebenfalls an. Sie sollten gar, aber noch bissfest sein.

Rühre das Tomatenmark ein und röste es kurz mit an. Füge die passierten Tomaten hinzu und würze die Soße mit Currypulver, Paprikapulver, Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Lasse die Soße bei niedriger Hitze 5 Minuten köcheln.

Gib die gebratenen Würstchen zurück in die Pfanne und lasse sie ein paar Minuten in der Soße ziehen.

Serviere die Currywurst-Pfanne noch warm mit frischem Brot oder Pommes frites und streue nach Geschmack noch gehackte Petersilie darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.