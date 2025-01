Dieser spanische Kartoffel-Chorizo-Eintopf wärmt Herz und Bauch

Der Winter ist die beste Zeit für deftige und wärmende Eintöpfe. Es muss aber nicht immer der klassische Linsen- oder Bohneneintopf auf dem Tisch stehen. Wie wäre es mal mit einem Blick über den Rand des Suppentopfs hinaus in die spanische Küche? Dort wartet der Kartoffel-Chorizo-Eintopf darauf, von dir nachgekocht zu werden.

Schmeckt am nächsten Tag noch besser: spanischer Kartoffel-Chorizo-Eintopf

Möchtest du den Eintopf unseres Kochs Oli nachkochen, dann brauchst du lediglich mehligkochende Kartoffeln, Chorizo, eine große Zwiebel, etwas geräuchertes Paprikapulver, Brühe sowie Salz und Pfeffer und einen großen Topf 🛒. Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung im Video, um den Eintopf zuzubereiten. Übrigens: Magst du es noch ein wenig pikanter, dann kannst du beim Kochen noch ein paar Chiliflocken hinzufügen.

Mit Eintöpfen ist es ja so eine Sache. Frisch gekocht und gleich gegessen, schmecken sie zwar gut aber nicht so intensiv. Bereit den Kartoffel-Chorizo-Eintopf daher am besten schon am Tag vorher zu und gönne ihm gerne ein paar Stunden, um ordentlich durchzuziehen. Du wirst mit einem intensiven Geschmackserlebnis belohnt, das sich kaum in Worten beschreiben lässt und du selbst erleben solltest.

Pate für unsere Version des Eintopfs stand übrigens der traditionelle „Patatas a la Riojana“, den sich unser Koch zum Vorbild genommen und seine eigene Version kreiert hat. Probiere ihn aus und lass uns wissen, ob dir der Kartoffel-Chorizo-Eintopf geschmeckt hat.

600 g Kartoffeln mehlig kochend

1 große Zwiebeln

300 g Chorizo ohne Pelle

1 TL Paprikapulver geräuchert

700 ml Brühe

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle und wasche die Kartoffeln. Schneide sie in Würfel. Schneide die Zwiebel in kleine Würfel.

Schneide die Chorizo in kleine Stücke und brate sie in einem Topf ohne Öl an.

Füge die Zwiebelwürfel sowie die Kartoffelstücke hinzu und brate beides mit an.

Bestäube den Topfinhalt mit dem Paprikapulver und röste es kurz mit an.

Lösche mit der Brühe ab, gib Salz und Pfeffer hinzu und lass den Eintopf anschließend 30 bis 40 Minuten leicht köcheln.

Sobald die Kartoffeln weich sind, hole etwa 1/4 davon heraus, zerdrücke sie mit einer Gabel und verrühre sie mit etwas Brühe zu einem Brei.

Gib den Brei zurück in den Topf und binde den Eintopf so ab, damit er eine sämige Konsistenz bekommt.

Schmecke den Eintopf noch einmal mit Salz und Pfeffer ab und lass ihn gern einen Tag gut durchziehen.

