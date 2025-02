Dalgona: koreanische Kult-Süßigkeit aus „Squid Game“

Essen aus Filmen und Serien hat es leicht, Kultstatus zu erreichen. Kaum gibt es eine Szene, in der das Gericht oder der Snack eine große Rolle spielt, geht das Gedankenkarussell los: Wie schmeckt das, was der Charakter gerade isst, wohl? Und kann ich zu Hause diesen Geschmack nachbauen? Das haben wir uns bei Dalgona gefragt. Die koreanische Süßigkeit ist durch die Serie Squid Game bekannt geworden. Wie sie schmeckt? Das erfährst du hier!

Dalgona: Nostalgie oder Trend-Nascherei?

Wir schreiben das Jahr 2021. Die koreanische Netflix-Serie Squid Game erscheint am 17. September, mitten im Corona-Lockdown. Schon kurz nach Erscheinen bildet sich eine riesige Fangemeinde. Squid Game ist laut Netflix die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Insgesamt wurde sie über 265 Millionen mal angeschaut. Die Folgen inspirierten ihre Fans, Kostüme zu basteln, weniger gefährliche Spiele nach Vorbild der namensgebenden Squid Games zu spielen – und Dalgona zu essen.

Dalgona ist eine Kult-Nascherei aus Südkorea, die aus Karamell besteht, welches mithilfe von etwas Backpulver aufschäumt. Die Masse wird dann in eine flache Form gebracht und mit einem eingedrückten Muster versehen 🛒. Das Ziel von Naschkatzen ist es dann, dieses Muster mit einer Nadel aus der restlichen Form zu lösen, ohne die Süßigkeit zu zerbrechen. Wer es schafft, kriegt meist eine zweite Süßigkeit aufs Haus. Sie hat in Südkorea einen hohen Nostalgie-Wert, da sie durch ihre günstigen Zutaten für alle Klassen verfügbar war.

Kein Wunder also, dass der Klassiker von Hwang Dong-hyuk, dem Regisseur von Squid Game, aufgegriffen wurde. In der ersten Staffel der Serie werden die Teilnehmenden der Spiele gezwungen, schwieriger werdende Formen aus dem Karamell zu lösen. Gewinnen sie, dürfen sie weiterspielen. Verlieren sie… nun ja, dann ist das Spiel aus, ein für alle Mal. Das Game wurde schnell in den sozialen Medien zum Trend. Mit Erscheinen der zweiten Staffel Ende letzten Jahres erwachte dieser Trend wieder zum Leben.

Du hast auch Lust, dein Glück zu versuchen? Dann folge diesem einfachen Rezept und lade deine Freunde und Freundinnen ein, mitzumachen!

Weitere Filmrezepte gefällig? Hier ist ein Rezept für den Vesper Martini aus dem James-Bond-Film Casino Royale und hier eines für das Boursin-Omelett aus der Hitserie The Bear. Doch auch im Kleinen gibt es Kultgerichte aus Film und Fernsehen. Im Saarbrücker Tatort wurden neulich Rigatoni rot-weiß verspeist. Ebenfalls lecker!

Dalgona-Süßigkeit Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Zucker

2 TL Backpulver Zubereitung Erhitze eine beschichtete Pfanne oder einen kleinen Topf bei mittlerer Hitze.

Gib den Zucker hinein und lasse ihn langsam schmelzen. Rühre dabei stetig mit einem Schneebesen, bis er goldbraun und flüssig ist.

Nun musst du zügig arbeiten: Nimm die Pfanne vom Herd und streue das Backpulver in die geschmolzene Masse. Rühre kräftig um. Die Mischung wird sofort aufschäumen und heller werden.

Gieße kleine Portionen der Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech oder eine Silikonmatte.

Warte einige Sekunden, bis die Masse etwas fester wird. Drücke sie dann mit einem leicht gefetteten Boden eines Topfes oder einer runden Form flach.

Nimm eine Keksform (z. B. Stern, Kreis oder Herz) und präge vorsichtig ein Motiv in die noch weiche Oberfläche.

Lass die Dalgona-Kekse vollständig aushärten, bevor du sie vorsichtig vom Papier löst.

