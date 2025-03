Süß und herzhaft zugleich: Mache dir einen leckeren Dattel-Frischkäse-Dip

Ob auf einem Buffet oder zum Frühstück – leckere Aufstriche sind immer eine Wucht. Besonders dieser Dattel-Frischkäse-Dip wird schnell zu deinem Favoriten werden. Er ist schnell gemacht, schmeckt herrlich cremig und bietet mit seiner süß-salzigen Kombination eine spannende Abwechslung. Noch dazu braucht er nur wenige Zutaten. Klingt gut? Na, dann los!

Dattel-Frischkäse-Dip: einfach und raffiniert

Datteln kennen viele nur als Snack oder Zutat in süßen Fruchtriegeln. Dabei sind die Trockenfrüchte unheimlich vielseitig und schmecken auch in deftigen Gerichten hervorragend. Das kann eine Füllung für einen Braten, eine spannende Geschmackskomponente in einem Eintopf oder ein Dattel-Frischkäse-Dip wie dieser hier sein.

Dattel-Frischkäse-Dip überzeugt auf allen Ebenen: Er ist cremig, hat einen ganz leichten Biss und seine Würze ist etwas, das du so noch nicht probiert hast. Kommen wir also zu den Zutaten. Für den leckeren Dip brauchst du natürlich Datteln und Frischkäse. Wichtig ist außerdem Zitronensaft, der einen angenehm frischen Gegenpol zu den Datteln bietet. Damit das Ganze nicht zu flüssig wird, pürieren 🛒 wir außerdem gern Walnüsse mit dazu.

Die Würze ist das A und O und in diesem Fall heben wir den Dattel-Frischkäse-Dip gern durch etwas Zimt, Chili und Kurkuma hervor. Dadurch bekommt der Aufstrich eine leicht pikante Note, die zu vielem passt: frischem Brot, Gemüsesticks oder Crackern zum Beispiel. Aber auch als Füllung für Wraps oder als Topping für Salate eignet er sich perfekt und macht so selbst das schnellste Mittagessen zu etwas Besonderem. Servierst du den Dip für Gäste, verziere ihn doch mit gehackten Nüssen und ein paar gehackten Datteln – so sieht er gleich noch ansprechender aus.

Dattel-Frischkäse-Dip ist uns wirklich ans Herz gewachsen. Probiere ihn daher direkt aus! Und wenn du Lust hast auf weitere, leckere Dips, dann mische dir einen schnellen Ricotta-Dip oder einen überbackenen Spinat-Artischocken-Dip. Lecker ist auch dieser Avocado-Feta-Dip.

Dattel-Frischkäse-Dip Nele 4.38 ( 24 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Datteln entsteint

400 g Frischkäse

100 g Walnüsse

1/2 Zitrone

1/2 TL Zimt

1/2 TL Kurkuma

Chiliflocken nach Geschmack

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Gib Datteln, Frischkäse, Walnüsse, 1 EL Zitronensaft, Gewürze, Öl, Salz und Pfeffer in einen Mixer.

Püriere alles zu einer feinen Masse.

Schmecke den Dip mit Zitronensaft, Chili, Salz und Pfeffer ab.

