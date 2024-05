Spinat-Artischocken-Dip macht so ziemlich alles besser!

In den USA ist er schon lange ein Hit, hierzulande wird er immer beliebter: Spinat-Artischocken-Dip. Seine Zubereitung ist einfach und dennoch besonders, denn der Dip wird vor dem Servieren im Ofen gratiniert. So bekommt er eine knusprige Kruste und wenn du Chips oder Gemüse hineindippst, darfst du dich über langgezogene Käsefäden freuen. Wir teilen unser liebstes Rezept mit dir!

Rezept für den besten Spinat-Artischocken-Dip

Steht in den USA ein Buffet an, bei dem alle etwas mitbringen, darf er nicht fehlen: der Spinat-Artischocken-Dip, ein absoluter Klassiker. In ihm verbinden sich Artischockenherzen und Spinat mit Mozzarella, Frischkäse und Joghurt. Dann wandert der Dip kurz in den Ofen. Kurz darauf duftet es im ganzen Haus und du servierst ein blubberndes, goldbraun überbackenes Kunstwerk. Von diesem kann niemand genug kriegen!

Viele Rezepte für Spinat-Artischocken-Dip verwenden gefrorene Artischockenherzen. Diese sind in herkömmlichen Supermärkten so gut wie nie zu finden. Das macht aber nichts, denn wir verwenden ohnehin lieber die eingelegte Variante. Die bringen direkt eine würzig-säuerliche Komponente mit und werten den Dip damit geschmacklich auf. Natürlich kannst du dir auch die Mühe machen, zahlreiche frische Artischocken zu putzen und deren Herzen zu nutzen, aber du kannst deine Energie auch einfach in eine knusprige Beilage stecken, zum Beispiel in die Zubereitung knuspriger Pasta-Chips.

Ein Dip für alle Fälle! Spinat-Artischocken-Dip schmeckt super mit Chips oder Crackern, ist als warme Vorspeise ein Genuss und wertet sogar Frühstückseier auf. Stelle am besten direkt eine größere Menge her, damit du Reste portionsweise einfrieren kannst. Zum Servieren einfach auftauen, überbacken und fertig ist der Wow-Faktor auf dem Buffet oder Frühstückstisch. So, dann wollen wir mal loslegen!

