Datteln im Speckmantel: süß und salzig

Datteln im Speckmantel sind eine unwiderstehliche Kombination aus süßen, saftigen Datteln und knusprigem Speck, die als Vorspeise oder Fingerfood bei jeder Party für Begeisterung sorgt. Dieser Artikel zeigt dir nicht nur, wie du das leckere Rezept zubereitest, sondern auch interessante Fakten rund um die Hauptzutaten und den Ursprung dieses beliebten Gerichts.

Beliebter Snack: Datteln im Speckmantel

Datteln sind besonders in den Herbst- und Wintermonaten erhältlich, wenn sie frisch geerntet sind. Sie sind jedoch auch getrocknet das ganze Jahr über verfügbar und eignen sich somit hervorragend für die Zubereitung von Datteln im Speckmantel.

Datteln im Speckmantel sind in vielen Kulturen und Ländern bekannt und beliebt. Die Idee, süße Früchte mit salzigem Fleisch zu kombinieren, stammt ursprünglich aus der arabischen Küche, wo Datteln seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil der Ernährung sind. In Spanien sind Datteln im Speckmantel als „dátiles con tocino“ bekannt und gelten als typische Tapas. Auch in der mediterranen Küche sind sie häufig anzutreffen.

Die Geschichte von Datteln im Speckmantel reicht weit zurück und spiegelt die kulturellen Einflüsse verschiedener Küchen wider. Die Kombination von süßen und salzigen Aromen sind seit der Antike bekannt. Sie wurden von den Römern geschätzt, die Früchte wie Datteln oder Feigen mit Fleisch servierten. Im Laufe der Zeit hat sich das Rezept weiterentwickelt und wurde in unterschiedlichen Variationen in verschiedenen Ländern und Kulturen adaptiert.

Datten im Speckmantel keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Kochutensilien 24 Zahnstocher Zutaten 1x 2x 3x 24 Datteln frisch oder getrocknet

12 Scheiben Speck Zubereitung Heize den Ofen auf 200°C (Umluft) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Entsteine die Datteln, falls noch nicht geschehen. Du kannst die Datteln an einer Seite aufschneiden, um den Stein leichter zu entfernen.

Optional: Fülle die Datteln mit Mandeln oder Ziegenkäse. Dies verleiht den Datteln im Speckmantel eine zusätzliche Geschmacksnote.

Schneide jede Scheibe Speck in der Mitte durch, sodass du insgesamt 24 schmale Streifen erhältst.

Wickel jeden Speckstreifen um eine Dattel und fixiere ihn mit einem Zahnstocher oder Holzspieß.

Lege die umwickelten Datteln auf das Backblech und backe sie im vorgeheizten Ofen für ca. 15-20 Minuten, oder bis der Speck knusprig ist. Wende die Datteln nach etwa 10 Minuten, damit sie gleichmäßig garen.

Lass die Datteln im Speckmantel kurz abkühlen, bevor du sie servierst. Guten Appetit!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.