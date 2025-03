Der beste Ersatz für klassische Pasta? Quarknudeln natürlich

Reibe den Parmesan fein. Gib 30 g geriebenen Käse mit Quark, Guarkernmehl, Eiern, Salz und Kurkuma in eine Schüssel und verknete alles zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickel ihn in Frischhaltefolie und lass ihn für ca. 15-20 Minuten ruhen.

Teile den Teig in vier Portionen. Rolle sie nacheinander zwischen zwei Schichten Frischhaltefolie dünn aus. Entferne die Folie und schneide die Teigplatten in ca. 1 cm dünne Streifen.