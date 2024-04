Wer kennt ihn nicht? Den deutschen Kuchenklassiker schlechthin – die Donauwelle! Die Kombination aus luftigem Teig, sämiger Buttercreme, fruchtigen Sauerkirschen und dunkler Schokolade ist einfach der pure Kuchengenuss. Gewöhnlicherweise wird die Donauwelle auf dem Blech gebacken und dann in rechteckigen Stücken serviert. Bei uns gibt es heute anstatt Blechkuchen aber Donauwellen-Torte.

Donauwelle als zweistöckige Torte

Unsere Donauwelle sieht ein bisschen anders als die klassische Variante aus. Wir kreieren nämlich eine mehrstöckige Donauwellen-Torte. Wir backen zunächst zwei Böden aus hellem und dunklem Teig mit Sauerkirschen.

Dann wird abwechselnd gestapelt. Kuchenboden, Buttercreme, Schokolade und wieder von vorne. Zum Schluss wird alles mit Schokoglasur übergossen und fertig ist der absolute Kuchentraum.

Du kanntest Donauwelle bisher nur vom Blech? Dann trau dich in die Küche und probiere unbedingt unser Rezept für eine unvergessliche Donauwellen-Torte aus. Sie ist nicht nur im Geschmack einmalig, sie sieht auch noch ganz besonders schön aus.

Am besten lädst du schon einmal deine Familie oder deine Freunde für ein kommendes Kaffeekränzchen ein, denn diese Donauwellen-Torte muss in Gesellschaft verputzt werden. Du wirst merken, diesem Kuchenklassiker kann keiner widerstehen. Vor allem nicht, wenn sie so kreativ zubereitet wird, wie bei uns.

Dafür brauchst du:

Kuchenteig:

4 Eier

225 g Zucker

1 Prise Salz

250 g Mehl

2 TL Backpulver

250 g weiche Butter

1 EL Kakao

50 g dunkle Schokolade

300 g Sauerkirschen

Buttercreme:

150 g weiche Butter

300 ml Vanillepudding

75 g geschmolzene Schokolade

Glasur:

300 g dunkle Schokolade

So geht es:

1 Gib zunächst die Eier, den Zucker und eine Prise Salz in eine Schüssel und schlage sie mit dem Handrührgerät schaumig. Anschließend rührst du das Mehl und das Backpulver unter. Zum Schluss gibst du die weiche Butter zum Teig und verrührst das Ganze ein weiteres Mal mit dem Handrührgerät zu einer cremigen Masse.

Credit: Media Partisans

2. Teile den Teig auf zwei verschiedene Schüsseln auf. In die eine Schüssel gibst du das Kakaopulver und 50 g geschmolzene Schokolade zum Teig und verrührst ihn.

Credit: Media Partisans

3. Den hellen Teig teilst du nun noch einmal auf zwei runde Backformen auf und streichst ihn auf dem Formboden glatt. Danach teilst du den dunklen Teig ebenfalls auf die zwei Formen auf und verteilst ihn vorsichtig über der hellen Schicht.

Credit: Media Partisans

4. Jetzt teilst du die Sauerkirschen gleichmäßig auf beide Formen auf und drückst sie sanft in die Teigmasse. Beide Backformen kommen bei 175 °C Umluft für 35 Minuten in den Backofen.

Credit: Media Partisans

5. Während der Teig im Backofen durch backt, kannst du dich um die Buttercreme kümmern. Dafür schlägst du zunächst die weiche Butter mit dem Handrührgerät cremig. Anschließend fügst du den Vanillepudding hinzu und verrührst das Ganze noch einmal. Die fertige Masse gibst du hinterher in einen großen Spritzbeutel.

Credit: Media Partisans

6. Wenn der Kuchenteig fertig ist, lässt du ihn zunächst auskühlen. Ist der Teig erkaltet, holst du ihn aus der Form heraus und schneidest mit einem langen, scharfen Messer vorsichtig einen Teil der oberen Kuchenschicht ab, um eine glatte Oberfläche zu bekommen. Anschließend legst du einen der beiden Kuchenteige in die Backform zurück, auf dem du dann die Hälfte der Creme mit dem Spritzbeutel verteilst und anschließend mit einem Löffel glattstreichst.

Credit: Media Partisans

7. Schmilz 75 g Schokolade im Wasserbad und verteile sie gleichmäßig über der Buttercreme. Streiche sie umgehend mit einem Löffel glatt. Wenn du damit fertig bist, stellst du den Kuchen mit der Backform für einen Moment in den Kühlschrank, bis die Schokoschicht einigermaßen ausgehärtet ist.

Credit: Media Partisans

8. Wenn die Schokolade erkaltet ist, kannst du den Rest der Buttercreme mit dem Spritzbeutel darauf verteilen und glattstreichen.

Credit: Media Partisans

9. Nun legst du den anderen Kuchen mit dem Boden nach oben darauf. Die fast fertige Torte kommt für 4 Stunden in den Kühlschrank.

Credit: Media Partisans

10. Kommen wir zum krönenden Abschluss: der Glasur! Hole die Torte aus dem Kühlschrank und lege sie auf ein Gitter. Dieses solltest du zuvor auf ein Backblech gestellt haben, damit die ablaufende Schokolade aufgefangen wird. Schmilz 300 g Schokolade in einer Glasschüssel im heißen Wasserbad, bis diese ganz flüssig ist. Lass sie einen Moment abkühlen, bis sie etwas zähflüssiger ist und verteile sie anschließend gleichmäßig über der Torte.

Credit: Media Partisans

11. Und jetzt: an die Kuchengabeln … fertig … los!

Credit: Media Partisans

Hier findest du noch weitere Kuchenklassiker neu interpretiert: