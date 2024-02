Wenn du nach einem herzhaften und dennoch einfachen Gericht suchst, das dich an kalten Abenden wärmt und dabei köstlich schmeckt, dann ist der Blumenkohlauflauf mit Schinken genau das Richtige für dich. Dieses Gericht vereint die zarte Textur von Blumenkohl mit dem salzigen Aroma von Schinken, das von einer cremigen Käsesoße umhüllt wird. Ein echter Genuss für die ganze Familie!

Rezept für Blumenkohlauflauf mit Schinken

Der Blumenkohlauflauf mit Schinken ist eine wunderbare Möglichkeit, eine gesunde Portion Gemüse in deine Mahlzeit zu integrieren. Der Blumenkohl liefert wichtige Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin K und Ballaststoffe, während der Schinken für Proteine sorgt, die dich lange satt halten.

Für das Rezept benötigst du nur wenige Zutaten, die oft bereits in deiner Küche vorhanden sind. Neben einem mittelgroßen Blumenkohl benötigst du Schinken, am besten in Würfeln geschnitten, sowie eine cremige Käsesoße aus Milch, Butter und geriebenem Käse. Gewürze wie Muskatnuss, Pfeffer und Salz verleihen dem Auflauf eine köstliche Note.

Die Zubereitung ist denkbar einfach: Zuerst wird der Blumenkohl in kleine Röschen zerteilt und kurz blanchiert, um ihn leichter verdaulich zu machen. Anschließend werden die Blumenkohlröschen mit den Schinkenwürfeln in eine Auflaufform geschichtet und mit der Käsesoße übergossen. Nach einer kurzen Backzeit im Ofen entsteht ein goldbrauner Auflauf, der einfach unwiderstehlich ist.

Der Blumenkohlauflauf mit Schinken eignet sich besonders gut für die kalten Wintermonate, wenn frisches Gemüse Mangelware ist. Der Blumenkohl ist in dieser Zeit besonders aromatisch und sorgt für eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan. Aber auch zu anderen Jahreszeiten ist dieser Blumenkohlauflauf mit Schinken ein echter Hit und lässt sich wunderbar mit frischen Salaten oder Brot servieren.

Probier‘ den Auflauf doch einfach mal aus und lass dich von diesem einfachen, aber dennoch raffinierten Gericht verwöhnen. Der Blumenkohlauflauf mit Schinken wird garantiert zu einem neuen Lieblingsgericht in deiner Küche!

Vor allem in der kalten Jahreszeit können wir von Wohlfühlgerichten wie Eintöpfen und Aufläufen nicht genug bekommen. Gönn dir doch mal einen Nudelauflauf mit Brokkoli und Gorgonzola, einen bunten Gemüseeintopf mit Nudeln oder einen deftigen Bratwurst-Auflauf.

Aber jetzt widmen wir unsere Aufmerksamkeit erst einmal wieder dem Blumenkohl – lass ihn uns zum Star des Auflaufs machen.

Blumenkohlauflauf mit Schinken Christoph Beck keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Blumenkohl

20 g Butter

25 g Mehl

400 ml Milch

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

50 g geriebener Cheddar

100 g geriebener Mozzarella

6 Scheiben Serrano-Schinken Zubereitung Putze den Blumenkohl, trenne die Röschen ab und blanchiere sie rund 10 Minuten in heißem Wasser. Danach lässt du sie abtropfen und gibst sie in eine Auflaufform.

Schmilz die Butter in einem Topf, füge Mehl und Milch hinzu und rühre dabei ständig um, damit du Klümpchen vermeidest. Würze die Béchamelsoße mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Als nächstes fügst du Cheddar und Mozzarella zur Soße hinzu und rührst diese so lange, bis sich die Käsefäden vollständig aufgelöst haben. Dann gießt du die Soße über den Blumenkohl.

Halbiere die Schinkenscheiben und rolle sie zu Röhrchen auf, die du zwischen den Blumenkohl steckst. Nun wird der Auflauf bei 190 °C für 15 Minuten gebacken.

Ein schöneres Schicksal hättest du dem Blumenkohl nicht bereiten können. Von Käsesoße umschmeichelt und Schinken liebkost, macht er es sich im Ofen gemütlich, während du genussvollen Fantasien vom nahenden Futtern nachhängst.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.