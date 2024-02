Bratwurst-Auflauf mit Röstzwiebeln: perfektes Familienessen

Manchmal muss man beim Familienessen wirklich kreativ werden. Vor allem Kids sind echte Kritiker, die kleinen Gourmets wollen beeindruckt werden. Klar haben Klassiker wie Pommes, Nuggets und Spaghetti immer gute Karten, aber die jungen Gaumen dürfen und wollen kreativ verwöhnt werden. Was passt da besser als ein deftiger Bratwurst-Auflauf? Der schmeckt Groß und Klein und macht schon während der Zubereitung gute Laune.

Kochen mit Kindern: Bratwurst-Auflauf mit Röstzwiebeln

Würzige Würstchen, leckere selbst gemachte Röstzwiebeln und Käse, der im Ofen herrlich schmilzt und das Gericht abrundet: Unser Bratwurst-Auflauf klingt schon beim Blick auf die Zutaten richtig lecker.

Kartoffelauflauf, Nudelauflauf und Co. müssen sich warm anziehen, denn hier kommt ihre größte Konkurrenz: der Bratwurst-Auflauf. In diesem Rezept werden Bratwürste nicht nur mit Käse gefüllt und mit Bacon umwickelt, sondern wandern auch, mit cremigem Teig übergossen und mit selbstgemachten Röstzwiebeln gekrönt, in den Ofen – das klingt nicht nur preisverdächtig, das ist es auch!

Sieht das nicht lecker aus? Dieser Bratwurst-Auflauf mit selbstgemachten Röstzwiebeln ist wirklich einfach auf den Mittagstisch zu zaubern und überzeugt geschmacklich auf ganzer Linie – guten Appetit!