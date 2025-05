Kaffeekränzchen geplant? Dann backe einen Earl-Grey-Lavendelkuchen

An den Wochenenden habe ich oft Lust auf ein Stück Kuchen. Allerdings schmecken mir gekaufte Stücke oft nicht so gut. Ich finde die meisten der angebotenen Sorten einfach langweilig. Dann greife ich lieber selbst zu Mixer, Schüssel und Co. und backe mir den Kuchen nach meinem Geschmack einfach selbst. Dieses Mal gibt es einen Earl-Grey-Lavendelkuchen. Mach doch einfach mit!

So backst du einen Earl-Grey-Lavendelkuchen

Kuchenbacken muss nicht kompliziert sein. Der beste Beweis dafür ist dieser Earl-Grey-Lavendelkuchen. Den backe ich besonders gern, denn er vereint gleich drei Dinge, die ich sehr mag: Earl Grey, Lavendel und natürlich süßen Kuchen. Der erinnert mit seinem besonderen Geschmack an englische Teepartys und einem Spaziergang durch französische Lavendelfelder. Das Beste: Die Zubereitung ist so unkompliziert, dass er auch weniger erfahrenen Hobbybäckern gelingt.

Basis unseres Earl-Grey-Kuchens ist ein einfacher Rührteig aus weicher Butter, Zucker, Eiern, Mehl, Backpulver sowie einer Prise Salz. Schlage dafür zuerst die Butter mit dem Zucker in einer Schüssel schaumig. Dann fügst du ebenfalls unter Rühren nach und nach einzeln die Eier hinzu. Dazu gibst du einen zuvor aufgebrühten und abgekühlten Earl Grey Tee sowie Vanilleextrakt. Vermenge nun gesiebtes Mehl mit Backpulver und Salz miteinander und rühre die trockenen Zutaten unter die Butter-Ei-Masse, sodass ein glatter Teig entsteht.

Hebe zum Schluss noch die Lavendelblüten unter und fülle den fertigen Teig dann in eine mit Butter ausgestrichene Kastenform. Dann geht es auch schon zum Backen in den vorgeheizten Ofen. Wie du siehst, den Hauptteil der Arbeit übernimmt dein Ofen. Das Anrühren des Teigs ist in maximal 20 Minuten erledigt.

Die Lavendelblüten und der Earl Grey Tee sorgen für den außergewöhnlichen Geschmack im Kuchen. Verwende am besten getrocknete Lavendelblüten in Lebensmittelqualität und einen hochwertigen Tee.

Earl-Grey-Lavendelkuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien 1 Kastenform, ca. 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 100 ml starker Earl Grey Tee abgekühlt

250 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

200 g Zucker

4 Eier Größe M

300 g Mehl Type 405

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL getrocknete Lavendelblüten in Lebensmittelqualität

1 TL Vanilleextrakt

Puderzucker optional Zubereitung Koche eine starken Earl Grey Tee und lass ihn vollständig abkühlen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und fette die Kastenform 🛒 gut ein.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker in einer großen Schüssel cremig.

Gib nacheinander die Eier hinzu und rühre sie gut unter.

Siebe dann Mehl mit Backpulver und Salz in eine Schüssel und rühre sie langsam unter die Butter-Zucker-Masse.

Gieße den abgekühlten Earl Grey Tee sowie Vanilleextrakt zum Teig und verrühre alles kurz zu einem glatten Teig.

Hebe zum Schluss die getrockneten Lavendelblüten vorsichtig unter den Teig.

Fülle den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Kastenform und backe den Kuchen im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene für etwa 50 Minuten. Mache die Stäbchenprobe, um zu überprüfen, ob der Teig durch ist.

Lass den Kuchen 10 Minuten in der Form abkühlen und stürze ihn dann auf ein Kuchengitter zum vollständigen Auskühlen.

Bestäube den Kuchen nach Geschmack zum Servieren mit Puderzucker.

