gekochte Eier im Falafel-Mantel

Falafel, knackige, frittierte Bällchen aus Kichererbsen, verfeinert mit diversen Kräutern und Gewürzen, erfreuen sich insbesondere als Snack großer Beliebtheit. Sie haben ihren Ursprung in der arabischen Küche, doch inzwischen kann man sie weltweit genießen. Mit unserer Anleitung kannst du mühelos deine eigenen Falafel zubereiten. Für eine besondere Note wird in unserem Rezept der Falafelteig mit einem hartgekochten Ei gefüllt. Lass dir die verführerischen leckeren Eier im Falafel-Mantel nicht entgehen.

Knusprige Falafel-Hülle trifft zartes Ei

In diesem Fingerfood vereinen sich der orientalische Charme der Falafel mit der beruhigenden Vertrautheit eines perfekt gekochten Eis. Dieses Gericht ist nicht nur eine Gaumenfreude, sondern auch ein Ausdruck der kulinarischen Neugier und Offenheit. Verwandle die gewöhnliche Falafel in köstliche Happen, die bei jedem Biss einen Überraschungskern offenbaren – eine geschmackliche Reise, die dich in ferne Länder entführt.

Wer die Eier nicht sofort verzehrt, kann sie später noch hervorragend in der Mikrowelle erwärmen und hat ein schmackhaftes Mittagessen für den nächsten Tag, das aber nicht zu schwer im Magen liegt. In größerer Menge zubereitet, eignen sich die Eier außerdem auch gut für die Bestückung eines Büfetts.

Also lege am besten gleich los und probiere die Eier im Falafel-Mantel – denn das Leben ist zu kurz, um sich mit dem Gewöhnlichen zufriedenzugeben.

