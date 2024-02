Trenne 3 Eier und gib das Eiweiß mit den Oliven in den Mixer. Püriere alles so lange, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Gib das Gemisch in eine leicht eingefettete Pfanne und lass das Spiegelei langsam garen. Anschließend gibst du die 3 Eigelb auf das schwarze Eiweiß und lässt alles bis zur gewünschten Konsistenz weitergaren.